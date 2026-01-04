Эдамс: «В МФЛ 12 клубов, где по 18 человек из ФНЛ. Все плевали на медиасоставляющую»

Капитан 2Drots Эдамс рассказал о проблемах с игровым временем в 2Drots.

«Ничего не знаю про нового тренера 2Drots. У меня со всеми тренерами хорошие отношения. Кузнецов меня сыном называл, но не давал играть. 90 минут уже играть не могу. Мне не хватает мастерства. Буду пытаться получать игровое время.

Нет смысла идти в аренду. В МФЛ 12 клубов, где по 18 человек из ФНЛ. Все плевали на медиа. Раньше можно было попасть в любую команду, если ты блогер и неплохой футболист, а сейчас тенденция другая», – сказал капитан 2D.