  • Клуб Мостового пригласил Дзюбу сыграть в российской Кингс Лиге. Форвард уже принял участие в двусторонке
Клуб Мостового пригласил Дзюбу сыграть в российской Кингс Лиге. Форвард уже принял участие в двусторонке

Клуб Мостового «БроукБойз» пригласил Дзюбу сыграть в российской Кингс Лиге.

Президенты «БроукБойз» Дмитрий Егоров и Артем Райзен пригласили нападающего «Акрона» Артема Дзюбу сыграть за медиакоманду. Ранее нападающий сыграл за «Броуков» в двусторонке.

«БроукБойз» готовятся к турниру Напике – российскому аналогу испанской Кингс Лиги Жерара Пике. Главным тренером «Броуков» на период турнира стал Александр Мостовой. Вероятнее всего, турнир стартует в середине января.

В 2024-м Дзюба участвовал в медиафутбольном турнире Уличный футбол со своей командой Mandalorian Team. В финальном матче Артем пнул игрока «Амкала» Антона Чужого. «Амкал» потребовал красную для Дзюбы, но судья проигнорировал момент. В итоге «Амкал» снялся с финала, а команде Дзюбы присудили победу.

Матчи Напике будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении по правилам Кингс Лиги. Например, матчи будут начинаться с 2 на 2, далее каждую минуту будет добавляться по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. Также можно будет использовать карточки с бонусами: пенальти президента, игра без офсайда в течение трех минут. 

Возможно, в турнире сыграет рэпер Icegergert – он тренировался со СКА Басты.

«БроукБойз» – один из самых популярных клубов медиафутбола. В 2024-м клуб выигрывал WINLINE Медиалигу, а через год дошел до 1/32 финала Фонбет Кубка России. В Кубке за «Броуков» играл Федор Смолов, а в Кубке Медиалиги – Ари. Также в составе команды есть бывшие игроки РПЛ – Павел Яковлев, Евгений Макеев, Антон Соснин.

В России будет такая же медиалига, как у Пике! Лого ей нарисовала студия Лебедева

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
