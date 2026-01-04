Эдамс: «Хотел поехать на ЧМ-2026, но из-за проблем с партнерами не знаю, что делать»

Эдамс: хотел поехать на ЧМ-2026, но появились проблемы с партнерами-букмекерами.

Капитан 2Drots Эдамс рассказал о проблемах с партнерами из-за принятия нового закона о налогах для букмекеров.

«Планы на этот год были грандиозные, но из-за ситуации с партнерами-букмекерами у всех команд и блогеров все поменялось. Хотел поехать на ЧМ-2026. Сейчас с этим очень проблематично. Не знаю, что делать. Пребываю в тяжелом эмоциональном состоянии, но будем что-то придумывать и снимать дальше», – сказал капитан 2D.

