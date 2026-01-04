Спиряков: «Ставки помогут медиафутболу. Аудитория ворчит, но они и не платят за контент»

Евгений Спиряков: ставки помогут медиафутболу, просто надо ввести лимиты.

Основатель бренда Spire и экс-голкипер «Амкала» Евгений Спиряков высказался о возможном появлении ставок в WINLINE Медиалиге.

Ставки могут впервые появиться в Медиалиге в седьмом сезоне.

«Ставки помогут медиафутболу – не вижу проблем. На киберспорт и спорт ставят. Я никогда не был противником этого. Просто надо ввести лимиты для того, чтобы невозможно было зарядить настолько значимую сумму, чтобы иксануть зарплату. И тогда все будет нормально.

Партнеры хотя бы будут понимать, зачем размещать логотип на форме. Я много раз общался с БК, спрашивал: «А зачем вам спонсорство большого футбольного клуба? Бюджеты российских клубов составляют миллиарды рублей в год». На что получал ответ: «У них есть фан-база, которая будет ставить у партнера этого клуба на победу своего клуба».

Аудитория многих команд в Telegram реально составляет более 150 тысяч подписчиков – с ума сойти. Я никогда об этом и не задумывался. И вот в Медиалиге получается так, что спонсируются клубы, на которые вообще нигде нельзя поставить, кроме Кубка России, в матчах которого нельзя размещать лого БК, если не сотрудничаешь с титульным партнером.

Аудитория ворчит, но они и не платят за контент – не могут объективно оценить действия предпринимателей, не являясь ими. И я не могу оценивать повара, кроме как по вкусу, если никогда не готовил: не могу сказать, что он неправильно ингредиенты положил, я могу только сказать, вкусно ли для меня блюдо. Мы должны прислушиваться к мнению аудитории, но в то же время понимать, что они – не экономисты, не эксперты и даже не платят за трансляции», – сказал Спиряков.

В России для букмекерских компаний вводится два налога: 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль. На этом фоне букмекерские компании могут урезать бюджеты для финансирования клубов Медиалиги.