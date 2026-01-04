Райзен про захват президента Венесуэлы Мадуро: «Страны без ядерного оружия имеют ноль суверенитета, тебя буквально могут похитить»
Райзен: страны без ядерного оружия имеют ноль суверенитета.
Президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» Райзен прокомментировал военную операцию США, результатом которой стал захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги.
«У меня новая фобия. Я боюсь, что после того, как я захвачу весь медиафутбол, меня Трамп выкрадет на вертолете.
А вообще, страны без ядерного оружия имеют ноль суверенитета, тебя буквально могут похитить лол», – написал президент «Броуков».
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные нанесли удар по Венесуэле, а президент государства Николас Мадуро был схвачен и вывезен из страны.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Райзена
