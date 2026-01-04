  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Райзен про захват президента Венесуэлы Мадуро: «Страны без ядерного оружия имеют ноль суверенитета, тебя буквально могут похитить»
4

Райзен про захват президента Венесуэлы Мадуро: «Страны без ядерного оружия имеют ноль суверенитета, тебя буквально могут похитить»

Райзен: страны без ядерного оружия имеют ноль суверенитета.

Президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» Райзен прокомментировал военную операцию США, результатом которой стал захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги.

«У меня новая фобия. Я боюсь, что после того, как я захвачу весь медиафутбол, меня Трамп выкрадет на вертолете.

А вообще, страны без ядерного оружия имеют ноль суверенитета, тебя буквально могут похитить лол», – написал президент «Броуков».

В субботу президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные нанесли удар по Венесуэле, а президент государства Николас Мадуро был схвачен и вывезен из страны.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Райзена
logoБроукБойз
logo«Райзен» Артем Кузьмин
logoДональд Трамп
logoНиколас Мадуро
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лалас – пользователю Х на призыв бойкотировать ЧМ-2026 после операции США в Венесуэле: «Мы только что провели чемпионаты в Катаре, России, Бразилии и ЮАР. Выпей Slurpee и успокойся»
вчера, 21:52
Райзен: «Амкал» – это как водка в России. Она популярна, но она – #####»
вчера, 19:10
Депутат Журова про захват президента Венесуэлы: «США не лишат чемпионата мира, конечно же. Если бы американских спонсоров не было везде… Им явно не предъявят то же, что нам»
вчера, 17:27
Журналист Палмери про захват президента Венесуэлы Мадуро: «Будь диктатором сколько угодно, пока у тебя нет нефти, интересующей Америку»
вчера, 16:41
Непомнящий об ударах США по Венесуэле: «Это никак не повлияет на проведение ЧМ. ФИФА – игрушка в руках Трампа. Наши спортсмены – это одно, их – другое»
вчера, 16:22
Главные новости
Эдамс: «Хотел поехать на ЧМ-2026, но из-за проблем с партнерами не знаю, что делать»
36 минут назад
Спиряков: «Ставки помогут медиафутболу. Аудитория ворчит, но они и не платят за контент»
сегодня, 12:15
Райзен о легендах 2Drots: «Вы держали в руках миллионы рублей, но променяли это на просмотры и тусовки. Намного приятнее слушать ########## треки в Сан-Тропе, чем в районе Черемушки»
сегодня, 09:08
Райзен: «Амкал» – это как водка в России. Она популярна, но она – #####»
вчера, 19:10
Экс-защитник 2Drots Вульф – игрок «Альтерона»
вчера, 16:53
Агуэро, Хамес, Снейдер, Левандовски и Кака поучаствуют в Кингс ЧМ. Турнир стартует 3 января в Бразилии
вчера, 15:57
Егоров о 2Drots: «Заниматься академией, чтобы заработать 200-300 тысяч в месяц – смешно»
вчера, 14:44
«БК никогда не платили столько, чтобы этого хватало. Это всегда был самый ущербный рынок». Спиряков о контракте на 2026-й
вчера, 11:48
Райзен: «Я всегда ###### все, что движется. Если ты идешь вразрез с мнением, это не значит, что ты #######»
вчера, 09:28
Райзен: «Все футболисты в медиафутболе получают на 40% больше, чем должны»
2 января, 20:04
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Кузнецов: «ЦСКА будет тяжело после ухода Дивеева. Даку очень подошел бы, надо усилить нападение»
29 декабря 2025, 19:50
Экс-хавбек «Динамо» Катрич о Второй лиге: «Сейчас не рубятся за деньги. Раньше говорили: «Там ребятам надо кормить семью, дети голодные дома». Думал: «В #####, не буду вообще обыгрывать»
27 декабря 2025, 17:20
Экс-форвард 2Drots Корш проходит просмотр в команде из второй лиги Узбекистана
26 декабря 2025, 20:14
«Реалу» нельзя полагаться на Куртуа и Мбаппе в каждом матче. Остальные игроки должны больше выкладываться за эту футболку». Блогер DjMaRiiO о «Мадриде»
23 декабря 2025, 20:01
Писарский о переходе в СКА Басты: «Были хорошие предложения из-за границы, но не хотелось куда-то тащиться, поэтому решили остаться в Москве»
22 декабря 2025, 13:45
Агуэро сыграет на Кингс ЧМ Пике. Он будет капитаном сборной Аргентины
20 декабря 2025, 17:17
«Броуки» пригласили Кержакова: «Со Смоловым Аршавина догнали. Теперь, может, Карпин вызовет Александра?»
20 декабря 2025, 13:30
Владелец «СиндЕката» Семенов: «Мы уже более узнаваемые, чем «Урал»
18 декабря 2025, 13:58
«В чемпионате уровень второй Бундеслиги, некоторые толстые. Так им еще и паузу дают, лол». Президент «БроукБойз» об отпуске в РПЛ
17 декабря 2025, 16:18Фото
Алексей Гасилин: «Чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов может сыграть за «Банку» в следующем году»
17 декабря 2025, 11:02