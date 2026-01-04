Райзен: страны без ядерного оружия имеют ноль суверенитета.

Президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» Райзен прокомментировал военную операцию США, результатом которой стал захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги.

«У меня новая фобия. Я боюсь, что после того, как я захвачу весь медиафутбол, меня Трамп выкрадет на вертолете.

А вообще, страны без ядерного оружия имеют ноль суверенитета, тебя буквально могут похитить лол», – написал президент «Броуков».

В субботу президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные нанесли удар по Венесуэле, а президент государства Николас Мадуро был схвачен и вывезен из страны.