  • Райзен о легендах 2Drots: «Вы держали в руках миллионы рублей, но променяли это на просмотры и тусовки. Намного приятнее слушать ########## треки в Сан-Тропе, чем в районе Черемушки»
Райзен о легендах 2Drots: «Вы держали в руках миллионы рублей, но променяли это на просмотры и тусовки. Намного приятнее слушать ########## треки в Сан-Тропе, чем в районе Черемушки»

Райзен: в 2Drots вас никто никуда не направлял, вас юзали.

Президент «БроукБойз» Райзен в разговоре с бывших хавбеком 2Drots Ярошем высказался об упущенных возможностях игроков 2D.

«Я наблюдал, как у вас в руках миллионы рублей, которые вы не могли схватить. Я приехал, просто снимал все вокруг, ####### [делал] контент 24/7, который был у вас в доступе постоянно.

Вы держали в руках миллионы рублей, но променяли это на просмотры, комментарии, тусовки. Тщеславие вас убило. Это та часть, которая забрала у вас огромные бабки, которые вы тоже могли красиво ####### [потратить]. Намного приятнее слушать ############ треки в Сан-Тропе, чем в районе Черемушки.

Я понимаю, о чем ты пишешь. В 2Drots вас никто никуда не направлял. Вас юзали», – заявил президент «Броуков».

В декабре экс-игрок 2Drots Александр Ярош объявил о завершении карьеры футболиста. Он выступал в медиафутболе за 2D, «Сахалинец» и Lotus Music. В составе «самураев» Ярош выиграл два первых сезона WINLINE Медиалиги.
 

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: твич-канал Райзена
logo«Райзен» Артем Кузьмин
logoБроукБойз
logo2Drots
logoWinline Медиалига
Александр Ярош
