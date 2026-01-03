Райзен: «Амкал» – это как водка в России. Она популярна, но она – #####»

Райзен: «Амкал» – это водка.

Президент «БроукБойз » Райзен сравнил «Амкал » с водкой.

«Ребят, как мы хотим спасти медиафутбол? Во понимаете, «Амкал» – это как водка в России.

Она популярна, но она – ##### (фигня).

Вы это понимаете? ##### (фигня) полная. В чем логика?» – сказал Райзен.



