Райзен: «Амкал» – это как водка в России. Она популярна, но она – #####»

Райзен: «Амкал» – это водка.

Президент «БроукБойз» Райзен сравнил «Амкал» с водкой.

«Ребят, как мы хотим спасти медиафутбол? Во понимаете, «Амкал» – это как водка в России.

Она популярна, но она – ##### (фигня).

Вы это понимаете? ##### (фигня) полная. В чем логика?» – сказал Райзен.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал Райзена
logo«Райзен» Артем Кузьмин
logoАмкал
logoБроукБойз
logoWinline Медиалига
