Райзен: «Амкал» – это как водка в России. Она популярна, но она – #####»
Райзен: «Амкал» – это водка.
Президент «БроукБойз» Райзен сравнил «Амкал» с водкой.
«Ребят, как мы хотим спасти медиафутбол? Во понимаете, «Амкал» – это как водка в России.
Она популярна, но она – ##### (фигня).
Вы это понимаете? ##### (фигня) полная. В чем логика?» – сказал Райзен.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал Райзена
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости