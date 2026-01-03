1

Агуэро, Хамес, Снейдер, Левандовски и Кака поучаствуют в Кингс ЧМ. Турнир стартует 3 января в Бразилии

В Сан-Пауло пройдет Кингс ЧМ.

В Бразилии стартует Кингс ЧМ – чемпионат мира среди медиафутбольных сборных, организованный Жераром Пике и его Кингс Лигой.

Турнир пройдет в Бразилии в Сан-Пауло с 3 по 18 января.

Всего в соревновании сыграют 20 команд, разделенные на 5 групп.

Группа A: Чили, Колумбия, Марокко, Нидерланды.

Группа B: Аргентина, Германия, Япония, США.

Группа C: Алжир, Франция, Италия, Польша.

Группа D: Бразилия, Перу, Катар, Испания.

Группа E: Индия, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия.

Команды, занявшие первое место в группе, выйдут напрямую в четвертьфинал. Сборные, занявшие вторые места в каждой группе, и лучший участник, занявший третье место, сыграют в дополнительном матче за выход в четвертьфинал.

В руководстве сборных много звезд мирового футбола: Серхио Агуэро (Аргентина), Уэстон Маккенни (США), Хамес Родригес (Колумбия), Артуро Видаль (Чили), Адиль Рами (Франция), Уэсли Снейдер (Нидерланды), Роберт Левандовски (Польша) и Кака (Бразилия). Они могут появляться на поле для президентского пенальти. Ранее в соцсетях турнира писали, что Агуэро присутствует в заявке сборной Аргентины как футболист.

Это второй Кингс ЧМ среди сборных в истории. В 2025-м в итальянском Турине победила сборная Бразилии.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Kings League
logoХамес Родригес
logoКака
logoУэстон Маккенни
logoРоберт Левандовски
logoСерхио Агуэро
logoЖерар Пике
logoУэсли Снейдер
logoАдиль Рами
logoАртуро Видаль
logoКингс Лига
мировой медиафутбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Пике понимает, что рынок России очень большой, он человек бизнеса. У нас большие лига и клубы, с нами нужно общаться». Кортава о Кингс Лиге и Напике
29 декабря 2025, 18:13
Мостовой о российской Кингс Лиге: «Мы в СССР зимой уезжали в Европу. Там часто бывали турниры 4 на 4 – мини-футбол. Мы тащились от этого»
27 декабря 2025, 13:13
Нечай: «Нравится, что в Кингс Лиге есть президентские пенальти. ##### выглядит, но все равно прикольно»
21 декабря 2025, 13:15
Агуэро сыграет на Кингс ЧМ Пике. Он будет капитаном сборной Аргентины
20 декабря 2025, 17:17
Роналдо: «Кингс Лига гораздо интереснее традиционного футбола»
19 декабря 2025, 15:58
Главные новости
Райзен: «Амкал» – это как водка в России. Она популярна, но она – #####»
сегодня, 19:10
Экс-защитник 2Drots Вульф – игрок «Альтерона»
сегодня, 16:53
Егоров о 2Drots: «Заниматься академией, чтобы заработать 200-300 тысяч в месяц – смешно»
сегодня, 14:44
«БК никогда не платили столько, чтобы этого хватало. Это всегда был самый ущербный рынок». Спиряков о контракте на 2026-й
сегодня, 11:48
Райзен: «Я всегда ###### все, что движется. Если ты идешь вразрез с мнением, это не значит, что ты #######»
сегодня, 09:28
Райзен: «Все футболисты в медиафутболе получают на 40% больше, чем должны»
вчера, 20:04
«ЕдимСоль и Тсыганка продвигают, что они чуть ли не создатели медиафутбола. Ору, вспоминая, как обоих унижал Уткин». Сибскана о новом видео Райзена
вчера, 18:54
Lit Energy не планирует играть на турнире в Казахстане. Также клуб еще ведет переговоры об участии в Напике
вчера, 16:52
«РПЛ – лига отвратительного уровня, построенная на связах. У него большие шансы там закрепиться». Президент «Броуков» Райзен о челлендже Ежа попасть в РПЛ за 1095 дней
вчера, 14:25
Фикус о словах Райзена про Германа: «Думаешь простить какие-то моменты в новом году. А потом понимаешь, что ######## такими и остались. Видимо, не судьба»
вчера, 12:01
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Кузнецов: «ЦСКА будет тяжело после ухода Дивеева. Даку очень подошел бы, надо усилить нападение»
29 декабря 2025, 19:50
Экс-хавбек «Динамо» Катрич о Второй лиге: «Сейчас не рубятся за деньги. Раньше говорили: «Там ребятам надо кормить семью, дети голодные дома». Думал: «В #####, не буду вообще обыгрывать»
27 декабря 2025, 17:20
Экс-форвард 2Drots Корш проходит просмотр в команде из второй лиги Узбекистана
26 декабря 2025, 20:14
«Реалу» нельзя полагаться на Куртуа и Мбаппе в каждом матче. Остальные игроки должны больше выкладываться за эту футболку». Блогер DjMaRiiO о «Мадриде»
23 декабря 2025, 20:01
Писарский о переходе в СКА Басты: «Были хорошие предложения из-за границы, но не хотелось куда-то тащиться, поэтому решили остаться в Москве»
22 декабря 2025, 13:45
Агуэро сыграет на Кингс ЧМ Пике. Он будет капитаном сборной Аргентины
20 декабря 2025, 17:17
«Броуки» пригласили Кержакова: «Со Смоловым Аршавина догнали. Теперь, может, Карпин вызовет Александра?»
20 декабря 2025, 13:30
Владелец «СиндЕката» Семенов: «Мы уже более узнаваемые, чем «Урал»
18 декабря 2025, 13:58
«В чемпионате уровень второй Бундеслиги, некоторые толстые. Так им еще и паузу дают, лол». Президент «БроукБойз» об отпуске в РПЛ
17 декабря 2025, 16:18Фото
Алексей Гасилин: «Чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов может сыграть за «Банку» в следующем году»
17 декабря 2025, 11:02