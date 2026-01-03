Агуэро, Хамес, Снейдер, Левандовски и Кака поучаствуют в Кингс ЧМ. Турнир стартует 3 января в Бразилии
В Бразилии стартует Кингс ЧМ – чемпионат мира среди медиафутбольных сборных, организованный Жераром Пике и его Кингс Лигой.
Турнир пройдет в Бразилии в Сан-Пауло с 3 по 18 января.
Всего в соревновании сыграют 20 команд, разделенные на 5 групп.
Группа A: Чили, Колумбия, Марокко, Нидерланды.
Группа B: Аргентина, Германия, Япония, США.
Группа C: Алжир, Франция, Италия, Польша.
Группа D: Бразилия, Перу, Катар, Испания.
Группа E: Индия, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия.
Команды, занявшие первое место в группе, выйдут напрямую в четвертьфинал. Сборные, занявшие вторые места в каждой группе, и лучший участник, занявший третье место, сыграют в дополнительном матче за выход в четвертьфинал.
В руководстве сборных много звезд мирового футбола: Серхио Агуэро (Аргентина), Уэстон Маккенни (США), Хамес Родригес (Колумбия), Артуро Видаль (Чили), Адиль Рами (Франция), Уэсли Снейдер (Нидерланды), Роберт Левандовски (Польша) и Кака (Бразилия). Они могут появляться на поле для президентского пенальти. Ранее в соцсетях турнира писали, что Агуэро присутствует в заявке сборной Аргентины как футболист.
Это второй Кингс ЧМ среди сборных в истории. В 2025-м в итальянском Турине победила сборная Бразилии.