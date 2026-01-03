0

Егоров о 2Drots: «Заниматься академией, чтобы заработать 200-300 тысяч в месяц – смешно»

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров считает, что академия 2Drots долго не проработает.

2Drots открыли детскую академию в Москве в ноябре 2025-го. 

«Академия 2Drots не будет долговечной. Даже если занятия стоят очень больших денег, например, 25 тысяч рублей. Хотя в среднем по рынку – это 10 тысяч. Чтобы зарабатывать хорошие деньги или обеспечивать себе команду на 10 млн, тебе нужно 400 детей.

Где этим 400 детям тренироваться зимой – непонятно. У нас [в Москве] всего два больших манежа – «Спартака» и ЦСКА, еще есть полуманеж «Динамо» и манеж в Новокосино. Там никто тренироваться не даст, потому что нет времени. Еще есть площадка в Терехове, где сейчас тренируется академия 2D. Но там есть своя «Академия Будущего» и академия СКА.

Мощностей достаточно, чтобы содержать 30-40 человек. Это примерно 600–700 тысяч выручки. 80% от этого надо заплатить за аренду и тренеров. Заниматься академией и пилить кучу шортсов, чтобы заработать 200–300 тысяч в месяц, – это смешно», – сказал Егоров.

2Drots открыли академию: стоит 25 тысяч в месяц, детям обещают съемки в роликах

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Медиасандали»
