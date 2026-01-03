«БК никогда не платили столько, чтобы этого хватало. Это всегда был самый ущербный рынок». Спиряков о контракте на 2026-й

Евгений Спиряков: контракт сократился почти на 40%.

Основатель бренда Spire и экс-голкипер «Амкала » Евгений Спиряков рассказал о новом контракт с букмекером на 2026-й.

Спиряков – амбассадор FONBET.

«Изменение в законе о букмекерах привело к сокращению контракта почти на 40%. По деньгам меня вернули в 2018-й, когда все стоило сильно дешевле. Я вынужден оптимизироваться.

Когда люди нас фигачат за букмекеров, они не понимают, что весь рынок спорта – это БК и пиво. Мне часто пишут, что спонсоры думают, что БК не переплюнуть. Честно, как нефиг делать это переплюнуть. БК никогда не платили столько, чтобы этого хватало. Это всегда был самый ущербный рынок. Не потому что KPI не выполняется.

Выполняется. У меня была реклама игрушки на телефоне, у нас было 120 тысяч регистраций. Это работает, просто нужно понять, тот ли клиент. Гейминг точно может у нас рекламироваться. Будем искать. Мы работаем над тем, чтобы охваты держались. А пока у меня сократится количество выпускаемых роликов в месяц с пяти до трех», – сказал Спиряков.