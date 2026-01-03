  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «БК никогда не платили столько, чтобы этого хватало. Это всегда был самый ущербный рынок». Спиряков о контракте на 2026-й
1

«БК никогда не платили столько, чтобы этого хватало. Это всегда был самый ущербный рынок». Спиряков о контракте на 2026-й

Евгений Спиряков: контракт сократился почти на 40%.

Основатель бренда Spire и экс-голкипер «Амкала» Евгений Спиряков рассказал о новом контракт с букмекером на 2026-й.

Спиряков – амбассадор FONBET.

«Изменение в законе о букмекерах привело к сокращению контракта почти на 40%. По деньгам меня вернули в 2018-й, когда все стоило сильно дешевле. Я вынужден оптимизироваться.

Когда люди нас фигачат за букмекеров, они не понимают, что весь рынок спорта – это БК и пиво. Мне часто пишут, что спонсоры думают, что БК не переплюнуть. Честно, как нефиг делать это переплюнуть. БК никогда не платили столько, чтобы этого хватало. Это всегда был самый ущербный рынок. Не потому что KPI не выполняется.

Выполняется. У меня была реклама игрушки на телефоне, у нас было 120 тысяч регистраций. Это работает, просто нужно понять, тот ли клиент. Гейминг точно может у нас рекламироваться. Будем искать. Мы работаем над тем, чтобы охваты держались. А пока у меня сократится количество выпускаемых роликов в месяц с пяти до трех», – сказал Спиряков.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Медийка»
медиафутбол и деньги
logoWinline Медиалига
Фонбет
logoЕвгений Спиряков
logoАмкал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Райзен: «Все футболисты в медиафутболе получают на 40% больше, чем должны»
вчера, 20:04
«ЕдимСоль и Тсыганка продвигают, что они чуть ли не создатели медиафутбола. Ору, вспоминая, как обоих унижал Уткин». Сибскана о новом видео Райзена
вчера, 18:54
«РПЛ – лига отвратительного уровня, построенная на связах. У него большие шансы там закрепиться». Президент «Броуков» Райзен о челлендже Ежа попасть в РПЛ за 1095 дней
вчера, 14:25
Фикус о словах Райзена про Германа: «Думаешь простить какие-то моменты в новом году. А потом понимаешь, что ######## такими и остались. Видимо, не судьба»
вчера, 12:01
Главные новости
Агуэро, Хамес, Снейдер, Левандовски и Кака поучаствуют в Кингс ЧМ. Турнир стартует 3 января в Бразилии
21 минуту назад
Егоров о 2Drots: «Заниматься академией, чтобы заработать 200-300 тысяч в месяц – смешно»
сегодня, 14:44
Райзен: «Я всегда ###### все, что движется. Если ты идешь вразрез с мнением, это не значит, что ты #######»
сегодня, 09:28
Райзен: «Все футболисты в медиафутболе получают на 40% больше, чем должны»
вчера, 20:04
«ЕдимСоль и Тсыганка продвигают, что они чуть ли не создатели медиафутбола. Ору, вспоминая, как обоих унижал Уткин». Сибскана о новом видео Райзена
вчера, 18:54
Lit Energy не планирует играть на турнире в Казахстане. Также клуб еще ведет переговоры об участии в Напике
вчера, 16:52
«РПЛ – лига отвратительного уровня, построенная на связах. У него большие шансы там закрепиться». Президент «Броуков» Райзен о челлендже Ежа попасть в РПЛ за 1095 дней
вчера, 14:25
Фикус о словах Райзена про Германа: «Думаешь простить какие-то моменты в новом году. А потом понимаешь, что ######## такими и остались. Видимо, не судьба»
вчера, 12:01
Райзен: «Герман хорошо знает, как работать с судьями. То, сколько матчей было под вопросом у «Амкала» в Кубке России, ни у кого не вызывает сомнений»
вчера, 09:03
Райзен: «Медиафутбол убили такие люди, как Герман, Сибскана и прочие моралисты-########»
1 января, 19:52
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Кузнецов: «ЦСКА будет тяжело после ухода Дивеева. Даку очень подошел бы, надо усилить нападение»
29 декабря 2025, 19:50
Экс-хавбек «Динамо» Катрич о Второй лиге: «Сейчас не рубятся за деньги. Раньше говорили: «Там ребятам надо кормить семью, дети голодные дома». Думал: «В #####, не буду вообще обыгрывать»
27 декабря 2025, 17:20
Экс-форвард 2Drots Корш проходит просмотр в команде из второй лиги Узбекистана
26 декабря 2025, 20:14
«Реалу» нельзя полагаться на Куртуа и Мбаппе в каждом матче. Остальные игроки должны больше выкладываться за эту футболку». Блогер DjMaRiiO о «Мадриде»
23 декабря 2025, 20:01
Писарский о переходе в СКА Басты: «Были хорошие предложения из-за границы, но не хотелось куда-то тащиться, поэтому решили остаться в Москве»
22 декабря 2025, 13:45
Агуэро сыграет на Кингс ЧМ Пике. Он будет капитаном сборной Аргентины
20 декабря 2025, 17:17
«Броуки» пригласили Кержакова: «Со Смоловым Аршавина догнали. Теперь, может, Карпин вызовет Александра?»
20 декабря 2025, 13:30
Владелец «СиндЕката» Семенов: «Мы уже более узнаваемые, чем «Урал»
18 декабря 2025, 13:58
«В чемпионате уровень второй Бундеслиги, некоторые толстые. Так им еще и паузу дают, лол». Президент «БроукБойз» об отпуске в РПЛ
17 декабря 2025, 16:18Фото
Алексей Гасилин: «Чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов может сыграть за «Банку» в следующем году»
17 декабря 2025, 11:02