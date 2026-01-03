0

Райзен: «Я всегда ###### все, что движется. Если ты идешь вразрез с мнением, это не значит, что ты #######»

Райзен: если ты идешь вразрез с мнением, это не значит, что ты #######.

Президент «БроукБойз» Райзен ответил блогеру Эрику, который сказал, что для популярности в медиафутболе нужно быть ######### (идиотом).

«Я здесь ни под кого не подстраивался. Я всегда ###### (фигачил) все, что движется. Да, я говорю толстячку быть стройным. У меня высокие стандарты жизни.

Я говорю, что человек может изменить себя и сделать лучше. Кто пьет и курит – прожигает жизнь. Я резко высказываюсь о людях, потому что считаю, что так лучше. Но, если ты идешь вразрез с мнением, это не значит, что ты ####### (идиот).

Это вы просто не можете красиво высказываться. У вас нет экспрессии, интонации, словарного запаса. Вам не помогает даже то, что у вас Агния Барто была в роду.

Ты должен разговаривать как Пушкин, но ты разговариваешь как мишутка. Дайте мне словарный запас из 10 слов, я тебя и ими расстреляю.

Потому что это энергия внутри с прожитыми годами историями. Со случаями, в которые ты попал, из которых ты выбрался живым. До чего ты доехал и добился – это за тебя говорит», – сказал Райзен.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал Райзена
logoЭрик 2Drots
logoБроукБойз
logo«Райзен» Артем Кузьмин
logoWinline Медиалига
брань
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Райзен: «Все футболисты в медиафутболе получают на 40% больше, чем должны»
вчера, 20:04
«ЕдимСоль и Тсыганка продвигают, что они чуть ли не создатели медиафутбола. Ору, вспоминая, как обоих унижал Уткин». Сибскана о новом видео Райзена
вчера, 18:54
«РПЛ – лига отвратительного уровня, построенная на связах. У него большие шансы там закрепиться». Президент «Броуков» Райзен о челлендже Ежа попасть в РПЛ за 1095 дней
вчера, 14:25
Фикус о словах Райзена про Германа: «Думаешь простить какие-то моменты в новом году. А потом понимаешь, что ######## такими и остались. Видимо, не судьба»
вчера, 12:01
Райзен: «Герман хорошо знает, как работать с судьями. То, сколько матчей было под вопросом у «Амкала» в Кубке России, ни у кого не вызывает сомнений»
вчера, 09:03
Главные новости
Агуэро, Хамес, Снейдер, Левандовски и Кака поучаствуют в Кингс ЧМ. Турнир стартует 3 января в Бразилии
24 минуты назад
Егоров о 2Drots: «Заниматься академией, чтобы заработать 200-300 тысяч в месяц – смешно»
сегодня, 14:44
«БК никогда не платили столько, чтобы этого хватало. Это всегда был самый ущербный рынок». Спиряков о контракте на 2026-й
сегодня, 11:48
Райзен: «Все футболисты в медиафутболе получают на 40% больше, чем должны»
вчера, 20:04
«ЕдимСоль и Тсыганка продвигают, что они чуть ли не создатели медиафутбола. Ору, вспоминая, как обоих унижал Уткин». Сибскана о новом видео Райзена
вчера, 18:54
Lit Energy не планирует играть на турнире в Казахстане. Также клуб еще ведет переговоры об участии в Напике
вчера, 16:52
«РПЛ – лига отвратительного уровня, построенная на связах. У него большие шансы там закрепиться». Президент «Броуков» Райзен о челлендже Ежа попасть в РПЛ за 1095 дней
вчера, 14:25
Фикус о словах Райзена про Германа: «Думаешь простить какие-то моменты в новом году. А потом понимаешь, что ######## такими и остались. Видимо, не судьба»
вчера, 12:01
Райзен: «Герман хорошо знает, как работать с судьями. То, сколько матчей было под вопросом у «Амкала» в Кубке России, ни у кого не вызывает сомнений»
вчера, 09:03
Райзен: «Медиафутбол убили такие люди, как Герман, Сибскана и прочие моралисты-########»
1 января, 19:52
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Кузнецов: «ЦСКА будет тяжело после ухода Дивеева. Даку очень подошел бы, надо усилить нападение»
29 декабря 2025, 19:50
Экс-хавбек «Динамо» Катрич о Второй лиге: «Сейчас не рубятся за деньги. Раньше говорили: «Там ребятам надо кормить семью, дети голодные дома». Думал: «В #####, не буду вообще обыгрывать»
27 декабря 2025, 17:20
Экс-форвард 2Drots Корш проходит просмотр в команде из второй лиги Узбекистана
26 декабря 2025, 20:14
«Реалу» нельзя полагаться на Куртуа и Мбаппе в каждом матче. Остальные игроки должны больше выкладываться за эту футболку». Блогер DjMaRiiO о «Мадриде»
23 декабря 2025, 20:01
Писарский о переходе в СКА Басты: «Были хорошие предложения из-за границы, но не хотелось куда-то тащиться, поэтому решили остаться в Москве»
22 декабря 2025, 13:45
Агуэро сыграет на Кингс ЧМ Пике. Он будет капитаном сборной Аргентины
20 декабря 2025, 17:17
«Броуки» пригласили Кержакова: «Со Смоловым Аршавина догнали. Теперь, может, Карпин вызовет Александра?»
20 декабря 2025, 13:30
Владелец «СиндЕката» Семенов: «Мы уже более узнаваемые, чем «Урал»
18 декабря 2025, 13:58
«В чемпионате уровень второй Бундеслиги, некоторые толстые. Так им еще и паузу дают, лол». Президент «БроукБойз» об отпуске в РПЛ
17 декабря 2025, 16:18Фото
Алексей Гасилин: «Чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов может сыграть за «Банку» в следующем году»
17 декабря 2025, 11:02