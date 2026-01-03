Райзен: «Я всегда ###### все, что движется. Если ты идешь вразрез с мнением, это не значит, что ты #######»

Райзен: если ты идешь вразрез с мнением, это не значит, что ты #######.

Президент «БроукБойз » Райзен ответил блогеру Эрику , который сказал, что для популярности в медиафутболе нужно быть ######### (идиотом).

«Я здесь ни под кого не подстраивался. Я всегда ###### (фигачил) все, что движется. Да, я говорю толстячку быть стройным. У меня высокие стандарты жизни.

Я говорю, что человек может изменить себя и сделать лучше. Кто пьет и курит – прожигает жизнь. Я резко высказываюсь о людях, потому что считаю, что так лучше. Но, если ты идешь вразрез с мнением, это не значит, что ты ####### (идиот).

Это вы просто не можете красиво высказываться. У вас нет экспрессии, интонации, словарного запаса. Вам не помогает даже то, что у вас Агния Барто была в роду.

Ты должен разговаривать как Пушкин, но ты разговариваешь как мишутка. Дайте мне словарный запас из 10 слов, я тебя и ими расстреляю.

Потому что это энергия внутри с прожитыми годами историями. Со случаями, в которые ты попал, из которых ты выбрался живым. До чего ты доехал и добился – это за тебя говорит», – сказал Райзен.