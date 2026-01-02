0

Райзен: «Все футболисты в медиафутболе получают на 40% больше, чем должны»

Президент «Броуков» Райзен высказался о зарплатах в WINLINE Медиалиге.

«Все команды, которые сотрудничают с БК, порезали. Денег на рынке стало намного меньше. Возможно, это даже очистит рынок и сделает его более конкурентноспособным для тех, кто приходит сюда доказывать, а не просто получать зарплату.

Все эти ЛФЛьщики не должны получать такие деньги. Все футболисты в медиафутболе получают на 40% больше, чем они должны получать. Их уровень игры и перфомансов не достоин этих средств. Они ни говорят красиво, ни играют красиво, они ничего красиво не делают. Единственное, что они красиво делают – это возмущаются, и то не на публику, когда им не приходит зарплата вовремя», – сказал президент «Броуков».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Райзена
logoWinline Медиалига
медиафутбол и деньги
logo«Райзен» Артем Кузьмин
logoБроукБойз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«РПЛ – лига отвратительного уровня, построенная на связах. У него большие шансы там закрепиться». Президент «Броуков» Райзен о челлендже Ежа попасть в РПЛ за 1095 дней
сегодня, 14:25
Райзен: «Герман хорошо знает, как работать с судьями. То, сколько матчей было под вопросом у «Амкала» в Кубке России, ни у кого не вызывает сомнений»
сегодня, 09:03
Райзен: «Я личные деньги никогда не дам в клуб. Я не Азамат и не Литвин. Почему я должен делиться?»
28 декабря 2025, 14:40
Главные новости
«ЕдимСоль и Тсыганка продвигают, что они чуть ли не создатели медиафутбола. Ору, вспоминая, как обоих унижал Уткин». Сибскана о новом видео Райзена
сегодня, 18:54
Lit Energy не планирует играть на турнире в Казахстане. Также клуб еще ведет переговоры об участии в Напике
сегодня, 16:52
«РПЛ – лига отвратительного уровня, построенная на связах. У него большие шансы там закрепиться». Президент «Броуков» Райзен о челлендже Ежа попасть в РПЛ за 1095 дней
сегодня, 14:25
Фикус о словах Райзена про Германа: «Думаешь простить какие-то моменты в новом году. А потом понимаешь, что ######## такими и остались. Видимо, не судьба»
сегодня, 12:01
Райзен: «Герман хорошо знает, как работать с судьями. То, сколько матчей было под вопросом у «Амкала» в Кубке России, ни у кого не вызывает сомнений»
сегодня, 09:03
Райзен: «Медиафутбол убили такие люди, как Герман, Сибскана и прочие моралисты-########»
вчера, 19:52
Экс-форвард «Амкала» Ежков перешел в «Динамо» Вологда из Второй лиги. Ранее нападающий объявил о челлендже «1095 дней до РПЛ»
вчера, 17:32
Дьяков об Айдыне в ЦСКА: «Армейцы не разбрасывают деньги на ветер. Ни о чем не говорит, что у него ноль мячей в сезоне, в ЦСКА он может перезапустить карьеру и голы пойдут»
вчера, 15:19
Кузнецов о Кафанове в «Рубине»: «Он работал только тренером вратарей, но может обучиться новой роли. Можно дать ему шанс»
вчера, 12:55
«В мае очень памятно выпил с утра кофейку. С тех пор предпочитаю чай». Смолов назвал топ-10 событий 2025-го
вчера, 10:03
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Кузнецов: «ЦСКА будет тяжело после ухода Дивеева. Даку очень подошел бы, надо усилить нападение»
29 декабря 2025, 19:50
Экс-хавбек «Динамо» Катрич о Второй лиге: «Сейчас не рубятся за деньги. Раньше говорили: «Там ребятам надо кормить семью, дети голодные дома». Думал: «В #####, не буду вообще обыгрывать»
27 декабря 2025, 17:20
Экс-форвард 2Drots Корш проходит просмотр в команде из второй лиги Узбекистана
26 декабря 2025, 20:14
«Реалу» нельзя полагаться на Куртуа и Мбаппе в каждом матче. Остальные игроки должны больше выкладываться за эту футболку». Блогер DjMaRiiO о «Мадриде»
23 декабря 2025, 20:01
Писарский о переходе в СКА Басты: «Были хорошие предложения из-за границы, но не хотелось куда-то тащиться, поэтому решили остаться в Москве»
22 декабря 2025, 13:45
Агуэро сыграет на Кингс ЧМ Пике. Он будет капитаном сборной Аргентины
20 декабря 2025, 17:17
«Броуки» пригласили Кержакова: «Со Смоловым Аршавина догнали. Теперь, может, Карпин вызовет Александра?»
20 декабря 2025, 13:30
Владелец «СиндЕката» Семенов: «Мы уже более узнаваемые, чем «Урал»
18 декабря 2025, 13:58
«В чемпионате уровень второй Бундеслиги, некоторые толстые. Так им еще и паузу дают, лол». Президент «БроукБойз» об отпуске в РПЛ
17 декабря 2025, 16:18Фото
Алексей Гасилин: «Чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов может сыграть за «Банку» в следующем году»
17 декабря 2025, 11:02