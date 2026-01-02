  • Спортс
  • «ЕдимСоль и Тсыганка продвигают, что они чуть ли не создатели медиафутбола. Ору, вспоминая, как обоих унижал Уткин». Сибскана о новом видео Райзена
«ЕдимСоль и Тсыганка продвигают, что они чуть ли не создатели медиафутбола. Ору, вспоминая, как обоих унижал Уткин». Сибскана о новом видео Райзена

Сибскана: ору, вспоминая, как президентов «Броуков» унижал Уткин на конференциях.

Легенда «Амкала» Сибскана отреагировал на новое видео Райзена. 

«Те немногие, кто еще следит за медиафутболом, видят, как главари «Броуков» вынуждены агрессивно продвигать появление ставок в МФЛ. Специально активно шумят, вкидывая всякую ##### [ерунду], чтобы заодно методично напоминать о важности ставок именно в МФЛ.

При этом обязательно упоминается, что это исключительно ради спасения индустрии, типа это вам надо, а у них и без этой индустрии все будет даже лучше!

Также ЕдимСоль и Тсыганка продвигают повестку, что они чуть ли не создатели медиафутбола, что великие конференции – их заслуга и прочую ахинею...

Ору, вспоминая, как обоих унижал Уткин в соло прилюдно. Ору, вспоминая, как они оба появились в индустрии благодаря одной популярной медийной команде. Даже в Новый год открыли рот не для еды. Ну, дают!» – написал бывший капитан «Амкала».

Напомним, Райзен заявил, что медиафутбол убили такие люди, как Герман, Сибскана и другие представители «Амкала». Также президент «Броуков» считает, что введение ставок на WINLINE Медиалигу повысит интерес к ней.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Сибсканы
