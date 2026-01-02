«ЕдимСоль и Тсыганка продвигают, что они чуть ли не создатели медиафутбола. Ору, вспоминая, как обоих унижал Уткин». Сибскана о новом видео Райзена

Сибскана: ору, вспоминая, как президентов «Броуков» унижал Уткин на конференциях.

Легенда «Амкала » Сибскана отреагировал на новое видео Райзена.

«Те немногие, кто еще следит за медиафутболом, видят, как главари «Броуков» вынуждены агрессивно продвигать появление ставок в МФЛ. Специально активно шумят, вкидывая всякую ##### [ерунду], чтобы заодно методично напоминать о важности ставок именно в МФЛ.

При этом обязательно упоминается, что это исключительно ради спасения индустрии, типа это вам надо, а у них и без этой индустрии все будет даже лучше!

Также ЕдимСоль и Тсыганка продвигают повестку, что они чуть ли не создатели медиафутбола, что великие конференции – их заслуга и прочую ахинею...

Ору, вспоминая, как обоих унижал Уткин в соло прилюдно. Ору, вспоминая, как они оба появились в индустрии благодаря одной популярной медийной команде. Даже в Новый год открыли рот не для еды. Ну, дают!» – написал бывший капитан «Амкала».

Напомним, Райзен заявил , что медиафутбол убили такие люди, как Герман , Сибскана и другие представители «Амкала». Также президент «Броуков» считает, что введение ставок на WINLINE Медиалигу повысит интерес к ней.