«ЕдимСоль и Тсыганка продвигают, что они чуть ли не создатели медиафутбола. Ору, вспоминая, как обоих унижал Уткин». Сибскана о новом видео Райзена
Легенда «Амкала» Сибскана отреагировал на новое видео Райзена.
«Те немногие, кто еще следит за медиафутболом, видят, как главари «Броуков» вынуждены агрессивно продвигать появление ставок в МФЛ. Специально активно шумят, вкидывая всякую ##### [ерунду], чтобы заодно методично напоминать о важности ставок именно в МФЛ.
При этом обязательно упоминается, что это исключительно ради спасения индустрии, типа это вам надо, а у них и без этой индустрии все будет даже лучше!
Также ЕдимСоль и Тсыганка продвигают повестку, что они чуть ли не создатели медиафутбола, что великие конференции – их заслуга и прочую ахинею...
Ору, вспоминая, как обоих унижал Уткин в соло прилюдно. Ору, вспоминая, как они оба появились в индустрии благодаря одной популярной медийной команде. Даже в Новый год открыли рот не для еды. Ну, дают!» – написал бывший капитан «Амкала».
Напомним, Райзен заявил, что медиафутбол убили такие люди, как Герман, Сибскана и другие представители «Амкала». Также президент «Броуков» считает, что введение ставок на WINLINE Медиалигу повысит интерес к ней.