Lit Energy не планирует играть на турнире в Казахстане. Также клуб еще ведет переговоры об участии в Напике

Михаил Литвин: Lit Energy не планирует играть на турнире в Казахстане.

Президент Lit Energy Михаил Литвин рассказал, что клуб не планирует играть в казахстанской медиалиге.

«Касаемо Казахстана. Я бы не хотел, чтобы ребята там травмировались, потому что будет куйка. Казахстан я бы скипал на сегодняшний день.

Касаемо Кингс Лиги, нужно пообщаться по условиям. Я так понял, они хотят сделать медийную движуху, а не чтобы профики феерили. Пока что все на уровне диалога», – сказал президент Lit Energy Михаил Литвин.

Напомним. организатор казахстанской медиалиги Дидар Сыдыкбек сообщил, что турнир переносится на март.

Ранее президент «Амкала » Герман Эль Класико сообщил , что клуб не сыграет на этом турнире, если он будет проходить марте.

Предполагается, что российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике – Напике начнется в середине января.