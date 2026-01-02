Lit Energy не планирует играть на турнире в Казахстане. Также клуб еще ведет переговоры об участии в Напике
Президент Lit Energy Михаил Литвин рассказал, что клуб не планирует играть в казахстанской медиалиге.
«Касаемо Казахстана. Я бы не хотел, чтобы ребята там травмировались, потому что будет куйка. Казахстан я бы скипал на сегодняшний день.
Касаемо Кингс Лиги, нужно пообщаться по условиям. Я так понял, они хотят сделать медийную движуху, а не чтобы профики феерили. Пока что все на уровне диалога», – сказал президент Lit Energy Михаил Литвин.
Напомним. организатор казахстанской медиалиги Дидар Сыдыкбек сообщил, что турнир переносится на март.
Ранее президент «Амкала» Герман Эль Класико сообщил, что клуб не сыграет на этом турнире, если он будет проходить марте.
Предполагается, что российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике – Напике начнется в середине января.