Lit Energy не планирует играть на турнире в Казахстане. Также клуб еще ведет переговоры об участии в Напике

Михаил Литвин: Lit Energy не планирует играть на турнире в Казахстане.

Президент Lit Energy Михаил Литвин рассказал, что клуб не планирует играть в казахстанской медиалиге.

«Касаемо Казахстана. Я бы не хотел, чтобы ребята там травмировались, потому что будет куйка. Казахстан я бы скипал на сегодняшний день.

Касаемо Кингс Лиги, нужно пообщаться по условиям. Я так понял, они хотят сделать медийную движуху, а не чтобы профики феерили. Пока что все на уровне диалога», – сказал президент Lit Energy Михаил Литвин.

Напомним. организатор казахстанской медиалиги Дидар Сыдыкбек сообщил, что турнир переносится на март. 

Ранее президент «Амкала» Герман Эль Класико сообщил, что клуб не сыграет на этом турнире, если он будет проходить марте.

Предполагается, что российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике – Напике начнется в середине января.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: твич-канал Станоса
Медиалига Казахстан
logoМихаил Литвин
logoWinline Медиалига
logo«STANOS» Стас Малиев
logoLit Energy
Напике
