  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «РПЛ – лига отвратительного уровня, построенная на связах. У него большие шансы там закрепиться». Президент «Броуков» Райзен о челлендже Ежа попасть в РПЛ за 1095 дней
12

«РПЛ – лига отвратительного уровня, построенная на связах. У него большие шансы там закрепиться». Президент «Броуков» Райзен о челлендже Ежа попасть в РПЛ за 1095 дней

Райзен: РПЛ – лига отвратительного уровня, построенная на связах.

Президент «Броуков» Райзен высказался о челлендже Данилы Ежкова попасть в РПЛ за 1095 дней.

«Я не вижу смысла смеяться над Ежом, что он может попасть в РПЛ за тысячу дней.

РПЛ – лига отвратительного уровня. Уверен, там есть игроки слабее Ежа. Это лига, построенная на связах и на какой-то селекции талантов. Но это не лига высших достижений, от слова совсем. У него большие шансы там закрепиться.

В ФНЛ он провалился из-за алкоголизма. У него есть с этим проблемы. Поэтому у него есть все шансы попасть в РПЛ. Он с кайфом может присесть на зарплату в пару миллионов рублей в месяц и прожигать все бабки в заварке. Чел футбольный, много играл. У него все окей с физикой.

У него такие же шансы, как и у любого представителя ФНЛ, если агент вовремя подсуетится. Он будет отдавать 15-20% кому-то на лапу, либо тренеру или еще кому-то, и так же будет зарабатывать свои миллионы рублей. Пропьет их, прокурит, потратит на разных женщин. У него шансы есть. Я уверен у него получится.

Возможно, это потеря для медиафутбола. Он довольно яркий, записывает каждый день рилсы. Люди, которые думают, что они станут футболистами, записывая каждый день рилсы… Может, в РПЛ то вы и попадете, но неужели, когда вы росли, то хотели играть в РПЛ? У вас настолько были приземленные стремления? Вы просто хотели зарабатывать миллионы и играть в РПЛ? Это странно. Мне кажется, все росли и думали, что будут играть в «Арсенале» и прочих командах.

На мой взгляд, лучше разбиться со скалы в плане своей мечты и не играть нигде, хоть оказаться в доставке Ozon, чем смириться с тем, что ты не будешь играть в «Арсенале», а твоя судьба играть в какой-нибудь команде РПЛ, борющейся за выживание. Он логично претендует на это, – сказал президент «Броуков».

Напомним, экс-форвард «Амкала» Данила Ежков перешел в «Динамо» Вологда из Второй лиги. Ранее нападающий объявил о челлендже «1095 дней до РПЛ»

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Райзена
logoДанила Ежков
logoАмкал
logoпремьер-лига Россия
logoВторая лига Б
logoДинамо Вологда
logo«Райзен» Артем Кузьмин
logoБроукБойз
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-форвард «Амкала» Ежков перешел в «Динамо» Вологда из Второй лиги. Ранее нападающий объявил о челлендже «1095 дней до РПЛ»
вчера, 17:32
Главные новости
Фикус о словах Райзена про Германа: «Думаешь простить какие-то моменты в новом году. А потом понимаешь, что ######## такими и остались. Видимо, не судьба»
сегодня, 12:01
Райзен: «Герман хорошо знает, как работать с судьями. То, сколько матчей было под вопросом у «Амкала» в Кубке России, ни у кого не вызывает сомнений»
сегодня, 09:03
Райзен: «Медиафутбол убили такие люди, как Герман, Сибскана и прочие моралисты-########»
вчера, 19:52
Экс-форвард «Амкала» Ежков перешел в «Динамо» Вологда из Второй лиги. Ранее нападающий объявил о челлендже «1095 дней до РПЛ»
вчера, 17:32
Дьяков об Айдыне в ЦСКА: «Армейцы не разбрасывают деньги на ветер. Ни о чем не говорит, что у него ноль мячей в сезоне, в ЦСКА он может перезапустить карьеру и голы пойдут»
вчера, 15:19
Кузнецов о Кафанове в «Рубине»: «Он работал только тренером вратарей, но может обучиться новой роли. Можно дать ему шанс»
вчера, 12:55
«В мае очень памятно выпил с утра кофейку. С тех пор предпочитаю чай». Смолов назвал топ-10 событий 2025-го
вчера, 10:03
«Нынешнее поколение не умеет уважать старших. Раньше Вторая лига была хорошим плацдармом, сейчас это не работает». Кудряшов о молодежи
31 декабря 2025, 13:18
Каряка не войдет в штаб Евсеева в «Динамо» Махачкала: «Андрей не хочет никуда ехать. Он москвич»
31 декабря 2025, 11:40
Федор Кудряшов: «У нас все еще работают люди, тренирующие по конспектам Лобановского. И их назначают, не давая шанс молодым тренерам»
31 декабря 2025, 10:31
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Кузнецов: «ЦСКА будет тяжело после ухода Дивеева. Даку очень подошел бы, надо усилить нападение»
29 декабря 2025, 19:50
Экс-хавбек «Динамо» Катрич о Второй лиге: «Сейчас не рубятся за деньги. Раньше говорили: «Там ребятам надо кормить семью, дети голодные дома». Думал: «В #####, не буду вообще обыгрывать»
27 декабря 2025, 17:20
Экс-форвард 2Drots Корш проходит просмотр в команде из второй лиги Узбекистана
26 декабря 2025, 20:14
«Реалу» нельзя полагаться на Куртуа и Мбаппе в каждом матче. Остальные игроки должны больше выкладываться за эту футболку». Блогер DjMaRiiO о «Мадриде»
23 декабря 2025, 20:01
Писарский о переходе в СКА Басты: «Были хорошие предложения из-за границы, но не хотелось куда-то тащиться, поэтому решили остаться в Москве»
22 декабря 2025, 13:45
Агуэро сыграет на Кингс ЧМ Пике. Он будет капитаном сборной Аргентины
20 декабря 2025, 17:17
«Броуки» пригласили Кержакова: «Со Смоловым Аршавина догнали. Теперь, может, Карпин вызовет Александра?»
20 декабря 2025, 13:30
Владелец «СиндЕката» Семенов: «Мы уже более узнаваемые, чем «Урал»
18 декабря 2025, 13:58
«В чемпионате уровень второй Бундеслиги, некоторые толстые. Так им еще и паузу дают, лол». Президент «БроукБойз» об отпуске в РПЛ
17 декабря 2025, 16:18Фото
Алексей Гасилин: «Чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов может сыграть за «Банку» в следующем году»
17 декабря 2025, 11:02