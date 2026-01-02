«РПЛ – лига отвратительного уровня, построенная на связах. У него большие шансы там закрепиться». Президент «Броуков» Райзен о челлендже Ежа попасть в РПЛ за 1095 дней

Райзен: РПЛ – лига отвратительного уровня, построенная на связах.

Президент «Броуков» Райзен высказался о челлендже Данилы Ежкова попасть в РПЛ за 1095 дней.

«Я не вижу смысла смеяться над Ежом, что он может попасть в РПЛ за тысячу дней.

РПЛ – лига отвратительного уровня. Уверен, там есть игроки слабее Ежа. Это лига, построенная на связах и на какой-то селекции талантов. Но это не лига высших достижений, от слова совсем. У него большие шансы там закрепиться.

В ФНЛ он провалился из-за алкоголизма. У него есть с этим проблемы. Поэтому у него есть все шансы попасть в РПЛ . Он с кайфом может присесть на зарплату в пару миллионов рублей в месяц и прожигать все бабки в заварке. Чел футбольный, много играл. У него все окей с физикой.

У него такие же шансы, как и у любого представителя ФНЛ, если агент вовремя подсуетится. Он будет отдавать 15-20% кому-то на лапу, либо тренеру или еще кому-то, и так же будет зарабатывать свои миллионы рублей. Пропьет их, прокурит, потратит на разных женщин. У него шансы есть. Я уверен у него получится.

Возможно, это потеря для медиафутбола. Он довольно яркий, записывает каждый день рилсы. Люди, которые думают, что они станут футболистами, записывая каждый день рилсы… Может, в РПЛ то вы и попадете, но неужели, когда вы росли, то хотели играть в РПЛ? У вас настолько были приземленные стремления? Вы просто хотели зарабатывать миллионы и играть в РПЛ? Это странно. Мне кажется, все росли и думали, что будут играть в «Арсенале» и прочих командах.

На мой взгляд, лучше разбиться со скалы в плане своей мечты и не играть нигде, хоть оказаться в доставке Ozon, чем смириться с тем, что ты не будешь играть в «Арсенале », а твоя судьба играть в какой-нибудь команде РПЛ, борющейся за выживание. Он логично претендует на это, – сказал президент «Броуков».

Напомним, экс-форвард «Амкала » Данила Ежков перешел в «Динамо» Вологда из Второй лиги. Ранее нападающий объявил о челлендже «1095 дней до РПЛ»