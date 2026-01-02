Фикус о словах Райзена про Германа: «Думаешь простить какие-то моменты в новом году. А потом понимаешь, что ######## такими и остались. Видимо, не судьба»
Фикус: в новом году хотел быть добрее, но видимо, не судьба.
Представитель «Амкала» Lil Fikus отреагировал на слова президента «Броуков» Райзена о Германе Эль Класико.
«Знаете вот эту тему, что новый год – новый ты?
И вот каждый раз смотря на прошедшие 365 дней, анализируешь, что где-то много негатива было, где-то необоснованных конфликтов. Думаешь, надо новый год начать с другим вайбом, забыть/простить какие-то моментики и быть добрее.
А потом проходит день, и ты понимаешь, что ###### и ######## такими и остались вокруг. И, видимо, не судьба», – написал Фикус.
Напомним, Райзен заявил, что медиафутбол убили такие люди, как Герман и другие представители «Амкала».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Фикуса
