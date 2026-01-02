Фикус о словах Райзена про Германа: «Думаешь простить какие-то моменты в новом году. А потом понимаешь, что ######## такими и остались. Видимо, не судьба»

Фикус: в новом году хотел быть добрее, но видимо, не судьба.

Представитель «Амкала » Lil Fikus отреагировал на слова президента «Броуков» Райзена о Германе Эль Класико .

«Знаете вот эту тему, что новый год – новый ты?

И вот каждый раз смотря на прошедшие 365 дней, анализируешь, что где-то много негатива было, где-то необоснованных конфликтов. Думаешь, надо новый год начать с другим вайбом, забыть/простить какие-то моментики и быть добрее.

А потом проходит день, и ты понимаешь, что ###### и ######## такими и остались вокруг. И, видимо, не судьба», – написал Фикус.

Напомним, Райзен заявил , что медиафутбол убили такие люди, как Герман и другие представители «Амкала».