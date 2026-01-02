Райзен: «Герман хорошо знает, как работать с судьями. То, сколько матчей было под вопросом у «Амкала» в Кубке России, ни у кого не вызывает сомнений»

Райзен: Герман хорошо знает, как работать с судьями.

Президент «Броуков» Райзен считает, что арбитры влияли на результаты матчей с участием «Амкала».

«Герман [президент «Амкала»] хорошо знает, как работать с судьями – я в этом не сомневаюсь. То, как его команды играли в Кубке России и сколько там было матчей под вопросом, ни у кого не вызывает сомнений.

Еще у них тренер Виталий Панов . Знаете, как это все работает в российском футболе? Здесь все решает чин. Если у тебя есть определенный статус, а Панов занимает серьезную должность в академии РФС, то у тебя есть выходы на все и ко всему. С тобой по-другому общаются, тебя боятся другие тренера и прочее. Поэтому у тебя есть преимущество.

И когда в сезоне МФЛ, где ты выигрываешь трофей, против других команд делается в среднем от 5 до 15 результативных ошибок, а против тебя – ни одной, это заставляет задуматься.

Я уверен, Герман хорошо знает сложности, которые могут быть в результат договорных матчей. В этом деле он, бесспорно, разбирается. Исходя из всей истории «Амкала ».

То, что он несет, что его контракт не повысится – бред. Год со ставками в медиафутболе и на следующий год все топовые клубы МФЛ переподписывают контракт с прибавкой минимум 40%», – сказал президент «Броуков».