Райзен: «Герман хорошо знает, как работать с судьями. То, сколько матчей было под вопросом у «Амкала» в Кубке России, ни у кого не вызывает сомнений»
Президент «Броуков» Райзен считает, что арбитры влияли на результаты матчей с участием «Амкала».
«Герман [президент «Амкала»] хорошо знает, как работать с судьями – я в этом не сомневаюсь. То, как его команды играли в Кубке России и сколько там было матчей под вопросом, ни у кого не вызывает сомнений.
Еще у них тренер Виталий Панов. Знаете, как это все работает в российском футболе? Здесь все решает чин. Если у тебя есть определенный статус, а Панов занимает серьезную должность в академии РФС, то у тебя есть выходы на все и ко всему. С тобой по-другому общаются, тебя боятся другие тренера и прочее. Поэтому у тебя есть преимущество.
И когда в сезоне МФЛ, где ты выигрываешь трофей, против других команд делается в среднем от 5 до 15 результативных ошибок, а против тебя – ни одной, это заставляет задуматься.
Я уверен, Герман хорошо знает сложности, которые могут быть в результат договорных матчей. В этом деле он, бесспорно, разбирается. Исходя из всей истории «Амкала».
То, что он несет, что его контракт не повысится – бред. Год со ставками в медиафутболе и на следующий год все топовые клубы МФЛ переподписывают контракт с прибавкой минимум 40%», – сказал президент «Броуков».