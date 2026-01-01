Экс-форвард «Амкала» Ежков перешел в «Динамо» Вологда из Второй лиги. Ранее нападающий объявил о челлендже «1095 дней до РПЛ»

Данила Ежков перешел в «Динамо» Вологда из Второй лиги.

Вологодское «Динамо» объявило о подписании 24-летнего нападающего Данилы Ежкова .

Форвард подписал контракт с клубом до конца 2026 года. Он будет выступать под 10-м номером.

Напомним, форвард покинул «Амкал ». В составе клуба Ежков выиграл шестой сезон WINLINE Медиалиги , забив в финале против «Броуков» (2:0). Также нападающий оформил две голевые передачи за три матча FONBET Кубка России.

Ранее в профессиональном футболе форвард выступал за «Велес », «Сокол », «Кубань ».

В конце ноября 2025-го Ежков объявил , что планирует за 3 года попасть в Мир РПЛ

«Динамо» Вологда выступает во Второй лиге Б .