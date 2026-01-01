Экс-форвард «Амкала» Ежков перешел в «Динамо» Вологда из Второй лиги. Ранее нападающий объявил о челлендже «1095 дней до РПЛ»
Данила Ежков перешел в «Динамо» Вологда из Второй лиги.
Вологодское «Динамо» объявило о подписании 24-летнего нападающего Данилы Ежкова.
Форвард подписал контракт с клубом до конца 2026 года. Он будет выступать под 10-м номером.
Напомним, форвард покинул «Амкал». В составе клуба Ежков выиграл шестой сезон WINLINE Медиалиги, забив в финале против «Броуков» (2:0). Также нападающий оформил две голевые передачи за три матча FONBET Кубка России.
Ранее в профессиональном футболе форвард выступал за «Велес», «Сокол», «Кубань».
В конце ноября 2025-го Ежков объявил, что планирует за 3 года попасть в Мир РПЛ
«Динамо» Вологда выступает во Второй лиге Б.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Динамо» Вологда
