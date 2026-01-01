Кузнецов о Кафанове в «Рубине»: «Он работал только тренером вратарей, но может обучиться новой роли. Можно дать ему шанс»

Дмитрий Кузнецов: Кафанов тренировал вратарей, но может обучиться новой роли.

Бывший игрок ЦСКА и президент «Союза» Дмитрий Кузнецов считает, Виталий Кафанов сможет быть успешным главным тренером «Рубина ».

«Для смены тренера нужны предпосылки. «Рубин» примыкает к топ-5, но руководство это не устраивает. Во главе клуба стоят амбициозные люди. Чтобы быть в топ-5, «Рубину» нужно усилить состав. Я слышал, что Кафанов может возглавить команду. А кто тогда будет тренером вратарей? Непонятно. Еще он никогда не был главным тренером.

Кафанов – футбольный человек, он сможет быть успешным главным тренером «Рубина». До этого он всегда работал только тренером вратарей, но может обучиться новой роли. Можно дать ему шанс», – сказал экс-защитник ЦСКА .

Напомним, ранее казанский клуб принял решение об отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера. Сообщалось о планах назначить вместо него Виталия Кафанов, а позже Франка Артигу .