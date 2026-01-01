  • Спортс
Дьяков об Айдыне в ЦСКА: «Армейцы не разбрасывают деньги на ветер. Ни о чем не говорит, что у него ноль мячей в сезоне, в ЦСКА он может перезапустить карьеру и голы пойдут»

Виталий Дьяков: ЦСКА приобретает футболистов точечно, не бросает деньги на ветер.

Бывший главный тренер «Броуков» Виталий Дьяков высказался о возможном переходе вингера «Фенербахче» Огуза Айдына в ЦСКА.

«Если ЦСКА приобретает футболиста, то делает это точечно, не разбрасывает деньги на ветер. Аренда с правом выкупа за 5 миллионов – за это время на него успеют посмотреть.

Это игрок неплохой сборной Турции, которая участвует в крупных турнирах, у них хорошая команда по именам – Гюлер, Йылдыз. К тому же это футболист большого клуба – «Фенербахче». Если бы он приходил из какого-то середняка.

Ни о чем не говорит, что у него ноль голов в сезоне. Там большая конкуренция из-за большого количества именитых игроков. В ЦСКА он может перезапустить карьеру и голы пойдут. Преждевременно критиковать, у него будет время адаптироваться в ЦСКА, а время покажет», – сказал экс-тренер «Броуков».

Сообщалось, что армейцы предложили 550 тысяч евро за аренду турка с обязательным выкупом за 5,5 млн.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Советский Спорт»
