«В мае очень памятно выпил с утра кофейку. С тех пор предпочитаю чай». Смолов назвал топ-10 событий 2025-го

Федор Смолов: в мае очень памятно выпил с утра кофе, с тех пор предпочитаю чай.

Федор Смолов назвал топ-10 событий 2025 года.

«Сегодня решил прикинуть, а что крутого и памятного было за 2025 год? Собрал топ-10, расставил в рандомном порядке:

– Первое семейное путешествие втроем с Кариной и Лорой;

– Чемпионство с «Краснодаром »;

– Всерьез занялся работой над личным брендом SMOL. Завел телеграм-канал и канал на Twitch (в 2026 вернусь со стримами);

– Гордость года: Карина открыла клинику «Справиться Проще»;

– Совершил трансфер в BetBoom Team и сгонял с ними на The International;

– Вместе с «Броуками» прошел две стадии в Кубке России и догнал Аршавина по голам в карьере;

– С моими бро из BetBoom сняли 19 Smol Talk, 19 выпусков SMOL FM и викторину BBiQ;

– Комментировал турниры по теннису вместе с BB Tennis в Шанхае и Турине;

– Собрал команду друзей Smol Squad, с которой пошумели на Уличном Футболе;

– В мае очень памятно выпил с утра кофейку. С тех пор предпочитаю чай», – написал экс-форвард «Броуков».

В июле 2025 года в соцсетях распространилось видео драки с участием бывшего футболиста «Краснодара», «Динамо » и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.