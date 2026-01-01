«В мае очень памятно выпил с утра кофейку. С тех пор предпочитаю чай». Смолов назвал топ-10 событий 2025-го
Федор Смолов назвал топ-10 событий 2025 года.
«Сегодня решил прикинуть, а что крутого и памятного было за 2025 год? Собрал топ-10, расставил в рандомном порядке:
– Первое семейное путешествие втроем с Кариной и Лорой;
– Чемпионство с «Краснодаром»;
– Всерьез занялся работой над личным брендом SMOL. Завел телеграм-канал и канал на Twitch (в 2026 вернусь со стримами);
– Гордость года: Карина открыла клинику «Справиться Проще»;
– Совершил трансфер в BetBoom Team и сгонял с ними на The International;
– Вместе с «Броуками» прошел две стадии в Кубке России и догнал Аршавина по голам в карьере;
– С моими бро из BetBoom сняли 19 Smol Talk, 19 выпусков SMOL FM и викторину BBiQ;
– Комментировал турниры по теннису вместе с BB Tennis в Шанхае и Турине;
– Собрал команду друзей Smol Squad, с которой пошумели на Уличном Футболе;
– В мае очень памятно выпил с утра кофейку. С тех пор предпочитаю чай», – написал экс-форвард «Броуков».
В июле 2025 года в соцсетях распространилось видео драки с участием бывшего футболиста «Краснодара», «Динамо» и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.