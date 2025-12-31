  • Спортс
  • «Нынешнее поколение не умеет уважать старших. Раньше Вторая лига была хорошим плацдармом, сейчас это не работает». Кудряшов о молодежи
Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов, ныне выступающий за 2Drots, высказался об особенностях воспитания современной молодежи.

«Два сезона во Второй лиге меня закалили (Кудряшов выступал за «Сибиряк» из Иркутской области – Спортс’’).

Там я понял, чего нельзя делать и что за это может быть. Тогда Вторая лига была хорошим плацдармом, чтобы закалить молодого футболиста.

Сейчас это точно не работает. Нынешнее поколение не умеет уважать старших. Оно совсем другое.

Сейчас другие дети, к ним нужен иной подход. Раньше после одного взгляда родителей ты понимал, что можно, а что нельзя. Сейчас этого точно недостаточно», – отметил Кудряшов.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал Cycle
