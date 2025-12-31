Каряка не войдет в штаб Евсеева в «Динамо» Махачкала: «Андрей не хочет никуда ехать. Он москвич»
Каряка не войдет в штаб Евсеева в «Динамо» Махачкала.
Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев объяснил, почему Андрей Каряка не войдет в штаб нового главного тренера Вадима Евсеева.
– Каряка может оказаться в тренерском штабе?
– Каряка – хороший специалист, который знает игру, детали и хорошо взаимодействует с игроками. Но он не хочет никуда ехать. Он москвич.
Я давно с ним разговаривал. Еще когда мы были во Второй лиге, когда были в Первой лиге, я его приглашал. А сейчас, конечно, уже нет.
Сейчас его в тренерском штабе не будет, – заявил Гаджиев.
Каряка и Евсеев в прошлом работали в тренерском штабе Гаджиева в «Амкаре».
Евсеев на этой неделе возглавил махачкалинское «Динамо». Каряка сейчас тренирует выступающий в WINLINE Медиалиге СКА.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Матч ТВ»
