Каряка не войдет в штаб Евсеева в «Динамо» Махачкала: «Андрей не хочет никуда ехать. Он москвич»

Каряка не войдет в штаб Евсеева в «Динамо» Махачкала.

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев объяснил, почему Андрей Каряка не войдет в штаб нового главного тренера Вадима Евсеева.

– Каряка может оказаться в тренерском штабе?

– Каряка – хороший специалист, который знает игру, детали и хорошо взаимодействует с игроками. Но он не хочет никуда ехать. Он москвич.

Я давно с ним разговаривал. Еще когда мы были во Второй лиге, когда были в Первой лиге, я его приглашал. А сейчас, конечно, уже нет.

Сейчас его в тренерском штабе не будет, – заявил Гаджиев.

Каряка и Евсеев в прошлом работали в тренерском штабе Гаджиева в «Амкаре».

Евсеев на этой неделе возглавил махачкалинское «Динамо». Каряка сейчас тренирует выступающий в WINLINE Медиалиге СКА.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Матч ТВ»
