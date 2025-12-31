Каряка не войдет в штаб Евсеева в «Динамо» Махачкала: «Андрей не хочет никуда ехать. Он москвич»

Каряка не войдет в штаб Евсеева в «Динамо» Махачкала.

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев объяснил, почему Андрей Каряка не войдет в штаб нового главного тренера Вадима Евсеева .

– Каряка может оказаться в тренерском штабе?

– Каряка – хороший специалист, который знает игру, детали и хорошо взаимодействует с игроками. Но он не хочет никуда ехать. Он москвич.

Я давно с ним разговаривал. Еще когда мы были во Второй лиге , когда были в Первой лиге , я его приглашал. А сейчас, конечно, уже нет.

Сейчас его в тренерском штабе не будет, – заявил Гаджиев.

Каряка и Евсеев в прошлом работали в тренерском штабе Гаджиева в «Амкаре ».

Евсеев на этой неделе возглавил махачкалинское «Динамо». Каряка сейчас тренирует выступающий в WINLINE Медиалиге СКА.