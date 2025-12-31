  • Спортс
  • Федор Кудряшов: «У нас все еще работают люди, тренирующие по конспектам Лобановского. И их назначают, не давая шанс молодым тренерам»
Федор Кудряшов: «У нас все еще работают люди, тренирующие по конспектам Лобановского. И их назначают, не давая шанс молодым тренерам»

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов, ныне выступающий за 2Drots, высказался о проблеме развития молодых тренеров в России.

«У нас в стране нет недостатка тренеров. Однако хороших тренеров среди выпускников РФС единицы.

Здесь, наверное, стоит говорить о некой системе или правильнее – несистеме. 

Сколько в РПЛ молодых тренеров, закончивших обучение? Я даже затрудняюсь вспомнить. Зато у нас есть люди, все еще тренирующие по конспектам Лобановского.

И их берут из одной команды в другую, при этом не давая шанс молодым тренерам. Хотя результат, думаю, был бы не хуже. 

Это говорит о том, что у нас еще остается мировоззрение из прошлого. Футбол развивается, но у нас, судя по всему, либо не хотят двигаться вперед, либо нет такой возможности», – сказал Кудряшов.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал Cycle
