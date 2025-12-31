«За одну ставку проект Осипова может схлопнуться». Маврин о возможном появлении линий в Медиалиге

Полузащитник «Амкала » Василий Маврин объяснил, чем опасно появление ставок в WINLINE Медиалиге .

«Как бы Егоров ни ратовал за введение ставок в лиге, нужно помнить следующее:

– В командах лиги (почти во всех) играют люди, которые играют в футбол во многих турнирах – и в том числе на бортах;

– Количество денег и зарплаты снизились, чем не повод зарядить на какую-нибудь желтую, угловой или прочую так называемую изи ставочку («ну так получилось»)?

– Тут в лиге куча людей, которые даже в этом году рекламировали настоящую чернуху, после которой ставку на себя сделать как раз плюнуть;

– Как только такой случай произойдет, отвечать за все как всегда будет Осипов . А это проект его жизни, который может в одну ставку схлопнуться;

– Надо честно сказать: маржа снизилась у президентов, и тем самым они хотят выйти на тот же доход, что и был эти несколько лет», – написал Маврин.