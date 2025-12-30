0

Еж: «Общался с «Союзом», «БроукБойз» и 2Drots»

Данила Ежков рассказал о командах, которые проявляют к нему интерес.

«Я общался с «Союзом», «БроукБойз» и 2Drots, но везде все упирается в бюджет. В КФК точно не пойду.

В «Амкал» на те же условия я бы не вернулся. Зачем возвращаться и ждать, что в любой момент меня могут послать? Если бы 2Drots предложили такой же контракт, то пошел бы», – сказал бывший форвард «Амкала».

24-летний форвард выступал за «Амкал» с лета 2025 года. В восьми матчах турниров WINLINE Медиалиги он забил 1 гол и отдал 1 голевой пас. Еще 3 матча Ежков провел в FONBET Кубке России, в них он отдал 2 голевых паса.

Ранее Ежков выступал на профессиональном уровне за «Велес», саратовский «Сокол» и «Кубань».

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: твич-канал Ежа
