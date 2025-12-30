  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Овчинников о Медиалиге: «Правила медиафутбола дают пищу для размышления, чтобы улучшать большой футбол»
0

Овчинников о Медиалиге: «Правила медиафутбола дают пищу для размышления, чтобы улучшать большой футбол»

Сергей Овчинников высказался о правилах в WINLINE Медиалиге.

«У меня не было задачи понять феномен Медиалиги. Мне нравится тренировать. У меня не было никаких обязательств. Медиалига – это тоже футбол, определенная социальная нагрузка для тех, кто не попал в профессиональный футбол. Организация на уровне, тренировочный процесс хороший.

Мне понравилось правило «Аут Азамата». Многие вещи интересны. Правила медиафутбола дают пищу для размышления, чтобы улучшать большой футбол. Чистое время в большом футболе я бы не вводил», – сказал бывший вратарь «Локомотива» и сборной России.

«Аут Азамата» – правило, придуманное президентом ФК «10» Азаматом Мусагалиевым. Суть правила: если мяч вышел в зоне между угловым флагом и углом штрафной, то аут подается ногами.

Ранее Овчинников возглавил академию «Локомотива». До этого он занимал пост главного тренера медиаклуба «Альфа-Банка».

Овчинников очаровал Медиалигу: вейпит на бровке, цитирует Биг Рашн Босса и избегает скандалов

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ФК «Локомотив»
logoАльфа-Банка
logoСергей Овчинников
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сергей Овчинников – Босс всех времён: первые трофеи и еврокубки, португальский период карьеры, взаимоотношения с судьями и возвращение домой
вчера, 16:05
Овчинников покинул пост главного тренера «Банки». Специалист не сможет совмещать работу в медиакоманде и академии «Локо»
11 декабря, 15:23
Овчинников – медийное открытие года в медиафутболе, Кленкин – футбольное
30 ноября, 16:48
Главные новости
Еж: «Общался с «Союзом», «БроукБойз» и 2Drots»
9 минут назад
Гудай: «Я начал играть во Второй лиге только после крестов одного из защитников»
сегодня, 13:41
Креативный продюсер ФК «10» Клепиков: «95% аудитории медиафутбола – это болельщики «Амкала» и 2Drots. Нет смысла угождать этой аудитории»
сегодня, 12:17
Карат: «Хотел бы играть в РПЛ, но мне нравится в медиафутболе»
сегодня, 10:29
Дмитрий Егоров: «Я – главный демократ и либерал в медиафутболе. У меня димонкратическая партия»
сегодня, 09:51
Картавый Ник отказался от предложения Егорова стать тренером «Броуков»: «Мне пока совершенно не хочется работать в медиафутболе»
вчера, 18:37
«Пике понимает, что рынок России очень большой, он человек бизнеса. У нас большие лига и клубы, с нами нужно общаться». Кортава о Кингс Лиге и Напике
вчера, 18:13
Некит об уходе Смирнова: «Жаль, что так мало времени был у нас, но уверен, что все к лучшему, особенно в новой реальности»
вчера, 15:14
Витя Кравченко: «Бои – единственный вид спорта из России, который смотрят по всему миру. А медиафутбол решил, что ему нужно не удивлять, а выигрывать. И проиграл»
вчера, 13:46
Дмитрий Кузнецов: «Уровень Кисляка поймем только после снятия бана. Сейчас не определить реальный уровень молодых российских игроков»
вчера, 12:18
Ко всем новостям
Последние новости
«Чтобы не пить при тренере, заказывали чай, а в чайнике виски. А испанцы нам: «Чего вы, русские, такие хитрые?» Кузнецов об Испании
сегодня, 15:20Видео
Дмитрий Кузнецов: «ЦСКА будет тяжело после ухода Дивеева. Даку очень подошел бы, надо усилить нападение»
вчера, 19:50
Экс-хавбек «Динамо» Катрич о Второй лиге: «Сейчас не рубятся за деньги. Раньше говорили: «Там ребятам надо кормить семью, дети голодные дома». Думал: «В #####, не буду вообще обыгрывать»
27 декабря, 17:20
Экс-форвард 2Drots Корш проходит просмотр в команде из второй лиги Узбекистана
26 декабря, 20:14
«Реалу» нельзя полагаться на Куртуа и Мбаппе в каждом матче. Остальные игроки должны больше выкладываться за эту футболку». Блогер DjMaRiiO о «Мадриде»
23 декабря, 20:01
Писарский о переходе в СКА Басты: «Были хорошие предложения из-за границы, но не хотелось куда-то тащиться, поэтому решили остаться в Москве»
22 декабря, 13:45
Агуэро сыграет на Кингс ЧМ Пике. Он будет капитаном сборной Аргентины
20 декабря, 17:17
«Броуки» пригласили Кержакова: «Со Смоловым Аршавина догнали. Теперь, может, Карпин вызовет Александра?»
20 декабря, 13:30
Владелец «СиндЕката» Семенов: «Мы уже более узнаваемые, чем «Урал»
18 декабря, 13:58
«В чемпионате уровень второй Бундеслиги, некоторые толстые. Так им еще и паузу дают, лол». Президент «БроукБойз» об отпуске в РПЛ
17 декабря, 16:18Фото