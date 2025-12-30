Овчинников о Медиалиге: «Правила медиафутбола дают пищу для размышления, чтобы улучшать большой футбол»

Сергей Овчинников высказался о правилах в WINLINE Медиалиге.

«У меня не было задачи понять феномен Медиалиги. Мне нравится тренировать. У меня не было никаких обязательств. Медиалига – это тоже футбол, определенная социальная нагрузка для тех, кто не попал в профессиональный футбол. Организация на уровне, тренировочный процесс хороший.

Мне понравилось правило «Аут Азамата». Многие вещи интересны. Правила медиафутбола дают пищу для размышления, чтобы улучшать большой футбол. Чистое время в большом футболе я бы не вводил», – сказал бывший вратарь «Локомотива» и сборной России.

«Аут Азамата» – правило, придуманное президентом ФК «10» Азаматом Мусагалиевым. Суть правила: если мяч вышел в зоне между угловым флагом и углом штрафной, то аут подается ногами.

Ранее Овчинников возглавил академию «Локомотива». До этого он занимал пост главного тренера медиаклуба «Альфа-Банка».

Овчинников очаровал Медиалигу: вейпит на бровке, цитирует Биг Рашн Босса и избегает скандалов