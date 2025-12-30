Гудай: «Я начал играть во Второй лиге только после крестов одного из защитников»

Защитник ФК «10» Денис Гудаев рассказал о сложностях в своей карьере.

«Я играл во Второй лиге, когда не было никаких лимитов. Я начал играть только после крестов одного из защитников. Мы тогда сразу второе место заняли. Невозможно попасть в состав, когда играют опытные футболисты.

Потом закончился контракт, и появились лимиты на футболистов определённого возраста. А я уже немолодой», – сказал защитник ФК «10».