Гудай: «Я начал играть во Второй лиге только после крестов одного из защитников»
Защитник ФК «10» Денис Гудаев рассказал о сложностях в своей карьере.
«Я играл во Второй лиге, когда не было никаких лимитов. Я начал играть только после крестов одного из защитников. Мы тогда сразу второе место заняли. Невозможно попасть в состав, когда играют опытные футболисты.
Потом закончился контракт, и появились лимиты на футболистов определённого возраста. А я уже немолодой», – сказал защитник ФК «10».
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал Анатолия Катрича
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости