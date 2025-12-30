Креативный продюсер ФК «10» Клепиков: «95% аудитории медиафутбола – это болельщики «Амкала» и 2Drots. Нет смысла угождать этой аудитории»

Сергей Клепиков: 95% аудитории медиафутбола – это болельщики «Амкала» и 2Drots.

Креативный продюсер ФК «10» Сергей Клепиков рассказал о проблемах с аудиторией, с которыми сталкивается клуб Азамата Мусагалиева .

«Абсолютно согласен с Азаматом, что 95% аудитории медиафутбола – это болельщики «Амкала » и 2Drots. Хоть взлети по футбольным результатам, но входная точка в медиафутбол – это то, что ты болельщик другой команды.

При всем уважении, нет смысла угождать этой аудитории. Мы как раз стараемся искать свою новую аудиторию», – заявил креативный продюсер ФК «10».