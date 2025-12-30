Карат: «Хотел бы играть в РПЛ, но мне нравится в медиафутболе»

Нападающий «Матч ТВ » Владислав Коротаев поделился мнением о проффутболе.

«В проффутболе должны играть те, кто хочет стать профессионалом и дойти до РПЛ, ФНЛ. Я выбрал медиафутбол, и этот выбор будет со мной до конца жизни. Если бы я хотел стать профессионалом, я бы остался во Вторых лигах, доказывал и пытался подняться выше.

Конечно, я хотел бы играть в РПЛ. Но мне нравится в медиафутболе. Я здесь с самого начала, когда не было ни контрактов, ни денег, ни сумасшедших премиальных – мы играли за идею. Когда Осипов создал МФЛ, я ему сказал, что он красавчик. Уже не хочу в проффутбол. Если бы был моложе, то, возможно», – сказал нападающий «Матч ТВ».

Напомним, Карат является двукратным чемпионом МФЛ в составе 2Drots.