Дмитрий Егоров: «Я – главный демократ и либерал в медиафутболе. У меня димонкратическая партия»

Дмитрий Егоров: я – главный демократ и либерал в медиафутболе.

Президент «БроукБойз » Дмитрий Егоров рассказал о своей роли в медиафутболе.

«Я – главный демократ и либерал в медиафутболе.

1. Выступаю за свободу самовыражения в медиафутболе.

2. Готов брать на себя ответственность за тех, кто подвергся репрессиям в медиафутболе.

3. Неоднократно принимал и принимаю в свою команду тех, кто выступал с жесткой критикой и оскорблениями.

4. Предлагаю реформы, вступаю в полемику с руководством медиафутбола и конкурирующими партиями, но готов с ними договариваться.

5. Открываю процессы управления клубом и не лезу в редакционную политику холдинговых СМИ.

А ведь если подумать, то те, кого мы считаем главными либералами, – они ведь на самом-то деле авторитарные тираны. Вот и думайте.

У меня димонкратическая партия медиафутбола. Вступай!» – написал президент «БроукБойз».