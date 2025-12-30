«Чтобы не пить при тренере, заказывали чай, а в чайнике виски. А испанцы нам: «Чего вы, русские, такие хитрые?» Кузнецов об Испании

Дмитрий Кузнецов: чтобы не пить при тренере, заказывали чай, а в чайнике виски.

Экс-защитник ЦСКА и президент медиафутбольного клуба «Союз» Дмитрий Кузнецов рассказал о проведении праздников в Испании .

«В команде было трое русских и один болгарин – Велко Йотов. Один раз я пригласил его отпраздновать Новый год, но у нас была игра 1 января. Сбор в гостинице был в час ночи, и мы опоздали на час, так как мы сидели праздновали. Тренером тогда был Хосе Антонио Камачо.

Мы заходим в гостиницу, а он спрашивает: «Ну, чего?» А мы уже хорошо выпили. Он говорит, что мы оштрафованы. Я думал, что нас даже играть не поставят. Но он поставил нас на игру, и я забил один, и Велко – два. Мы подходим к тренеру и спрашиваем про штраф, а он нам говорит: «Штрафа нет, но одна просьба – празднуйте почаще».

Испанцы боятся таких историй. Например, при Хавьере Клементо каждый четверг был обед или ужин, когда мы играли дома. Мы все вместе собирались. А меня спрашивают: «А как виски-то выпить?» Мы сказали, что берем это на себя.

Все сидят, тренер с нами, и чтобы не пить при нем, мы заказывали чай, ну а в чайнике виски. Испанцы не понимали и спрашивали: «Когда виски принесут?» Я говорю: «Да уже давно принесли!» А испанцы нам: «Чего вы, русские, такие хитрые?» – рассказал экс-тренер 2D и «БроукБойз ».

Напомним, Кузнецов выступал за испанские «Эспаньол », «Алавес », «Лериду» и «Осасуну».