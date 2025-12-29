7

Дмитрий Кузнецов: «ЦСКА будет тяжело после ухода Дивеева. Даку очень подошел бы, надо усилить нападение»

Дмитрий Кузнецов: ЦСКА будет тяжело после ухода Дивеева, а Даку очень подошел бы.

Бывший защитник ЦСКА и президент «Союза» Дмитрий Кузнецов поделился мнением о возможных трансферах армейцев.

«ЦСКА будет тяжело после ухода Дивеева. Порой он не очень качественно играл, но после этого трансфера в команду надо приобрести как минимум одного защитника. И его еще надо будет обучать и давать возможность расти.

ЦСКА надо усилить нападение. Даку очень подошел бы ЦСКА, клубу надо приобрести его. Он уже зарекомендовал себя в РПЛ. У него точно не возникнет проблем с адаптацией», – сказал Кузнецов.

Ранее появилась информация, что ЦСКА и «Зенит» договорились об обмене Дивеева на Лусиано Гонду, документы будут оформлены в ближайшие дни.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Metaratings
