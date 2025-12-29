«Пике понимает, что рынок России очень большой, он человек бизнеса. У нас большие лига и клубы, с нами нужно общаться». Кортава о Кингс Лиге и Напике

Дмитрий Кортава: Пике понимает, что рынок России очень большой.

Технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава рассказал о российском аналоге Кингс Лиги Жерара Пике – Напике.

«У нас пошли завершающие работы. Начали устанавливать брендинг, все должно быть красиво. Планируем начать турнир в середине января, а закончить в марте. Формат «5+1», начало матчей как в лиге Пике, в формате 2 на 2 или 3 на 3. Будут карточки с бонусами. Будут 12-14 клубов, большая часть из Медиалиги.

Детская Напике тоже начнется в январе. В один день будут утром играть дети, а после – взрослые. Команд в детском турнире будет меньше.

Мы много возьмем из Кингс Лиги, но и свои особенности у нас будут.

Николай Осипов несколько раз общался с Пике. Разговаривали об участии в Испании и нашем проекте Напике.

Пике это в любом случае интересно, он человек бизнеса и понимает, что рынок России очень большой. У нас большая лига, большие клубы и с нами нужно коммуницировать. Как только изменится геополитическая ситуация, точно будет взаимодействие с испанской Кингс Лигой.

Не сложно запустить турнир, важно запустить коммуникацию между клубами и игроками. Хотим сделать офлайн-ивент, чтобы люди хотели сюда попасть», – сказал Кортава.

Кингс Лига – футбольная медиалига, созданная экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике. Формат матчей: 7 на 7, два тайма по 20 минут. Среди участников – Серхио Агуэро («Куниспорт»), Ламин Ямаль («Ла Капиталь»), Марсело («Скалл») и другие.

Предполагается, что Напике запустится в начале 2026 года. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Основными создателями турнира являются президент «Броуков» Дмитрий Егоров и глава МФЛ Николай Осипов.

