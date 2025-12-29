  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Пике понимает, что рынок России очень большой, он человек бизнеса. У нас большие лига и клубы, с нами нужно общаться». Кортава о Кингс Лиге и Напике
10

«Пике понимает, что рынок России очень большой, он человек бизнеса. У нас большие лига и клубы, с нами нужно общаться». Кортава о Кингс Лиге и Напике

Дмитрий Кортава: Пике понимает, что рынок России очень большой.

Технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава рассказал о российском аналоге Кингс Лиги Жерара Пике – Напике.

«У нас пошли завершающие работы. Начали устанавливать брендинг, все должно быть красиво. Планируем начать турнир в середине января, а закончить в марте. Формат «5+1», начало матчей как в лиге Пике, в формате 2 на 2 или 3 на 3. Будут карточки с бонусами. Будут 12-14 клубов, большая часть из Медиалиги.

Детская Напике тоже начнется в январе. В один день будут утром играть дети, а после – взрослые. Команд в детском турнире будет меньше.

Мы много возьмем из Кингс Лиги, но и свои особенности у нас будут.

Николай Осипов несколько раз общался с Пике. Разговаривали об участии в Испании и нашем проекте Напике.

Пике это в любом случае интересно, он человек бизнеса и понимает, что рынок России очень большой. У нас большая лига, большие клубы и с нами нужно коммуницировать. Как только изменится геополитическая ситуация, точно будет взаимодействие с испанской Кингс Лигой.

Не сложно запустить турнир, важно запустить коммуникацию между клубами и игроками. Хотим сделать офлайн-ивент, чтобы люди хотели сюда попасть», – сказал Кортава.

Кингс Лига – футбольная медиалига, созданная экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике. Формат матчей: 7 на 7, два тайма по 20 минут. Среди участников – Серхио Агуэро («Куниспорт»), Ламин Ямаль («Ла Капиталь»), Марсело («Скалл») и другие.

Предполагается, что Напике запустится в начале 2026 года. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Основными создателями турнира являются президент «Броуков» Дмитрий Егоров и глава МФЛ Николай Осипов.

В России будет такая же медиалига, как у Пике! Лого ей нарисовала студия Лебедева

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого
logoWinline Медиалига
logoКингс Лига
logoДмитрий Кортава
logoНиколай Осипов
logoМарсело
logoСерхио Агуэро
logoЖерар Пике
Напике
logoЛа Лига
бизнес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Егоров о принятии «Апсны» в МФЛ-7: «Сыграли один матч и исчезли – это нормально для медиакоманды?»
24 декабря, 13:11
Егоров и Осипов – основные создатели лиги Напике. Это российский аналог Кингс Лиги Пике
19 декабря, 12:24
Новые налоги для букмекеров уже бьют по Медиалиге: «Амкал» сокращает зарплаты, клуб Гатагова закрылся
13 декабря, 04:17
Главные новости
Картавый Ник отказался от предложения Егорова стать тренером «Броуков»: «Мне пока совершенно не хочется работать в медиафутболе»
17 минут назад
Некит об уходе Смирнова: «Жаль, что так мало времени был у нас, но уверен, что все к лучшему, особенно в новой реальности»
сегодня, 15:14
Витя Кравченко: «Бои – единственный вид спорта из России, который смотрят по всему миру. А медиафутбол решил, что ему нужно не удивлять, а выигрывать. И проиграл»
сегодня, 13:46
Дмитрий Кузнецов: «Уровень Кисляка поймем только после снятия бана. Сейчас не определить реальный уровень молодых российских игроков»
сегодня, 12:18
Дмитрий Егоров: «Медиафутбол, фиферы, блогеры, Германы, Егоровы, даже Азаматы с Бастами – это все деньги букмекеров. Не врите себе»
сегодня, 10:18
Егоров о медиафутболе: «Потенциально он намного привлекательнее киберспорта как продукт. Но мы сами себя убиваем»
сегодня, 08:48
Эрик 2Drots: «Все команды Mедиалиги должны расстилать ковровую дорожку перед 2D и «Амкалом»
вчера, 18:50
Новый владелец «Народной Команды»: «Планируем активно сотрудничать со «Спартаком»
вчера, 17:00
Губерниев о Мостовом в «БроукБойз»: «С ним команда возьмет РПЛ и Лигу чемпионов»
вчера, 16:22
Райзен: «Я личные деньги никогда не дам в клуб. Я не Азамат и не Литвин. Почему я должен делиться?»
вчера, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-хавбек «Динамо» Катрич о Второй лиге: «Сейчас не рубятся за деньги. Раньше говорили: «Там ребятам надо кормить семью, дети голодные дома». Думал: «В #####, не буду вообще обыгрывать»
27 декабря, 17:20
Экс-форвард 2Drots Корш проходит просмотр в команде из второй лиги Узбекистана
26 декабря, 20:14
«Реалу» нельзя полагаться на Куртуа и Мбаппе в каждом матче. Остальные игроки должны больше выкладываться за эту футболку». Блогер DjMaRiiO о «Мадриде»
23 декабря, 20:01
Писарский о переходе в СКА Басты: «Были хорошие предложения из-за границы, но не хотелось куда-то тащиться, поэтому решили остаться в Москве»
22 декабря, 13:45
Агуэро сыграет на Кингс ЧМ Пике. Он будет капитаном сборной Аргентины
20 декабря, 17:17
«Броуки» пригласили Кержакова: «Со Смоловым Аршавина догнали. Теперь, может, Карпин вызовет Александра?»
20 декабря, 13:30
Владелец «СиндЕката» Семенов: «Мы уже более узнаваемые, чем «Урал»
18 декабря, 13:58
«В чемпионате уровень второй Бундеслиги, некоторые толстые. Так им еще и паузу дают, лол». Президент «БроукБойз» об отпуске в РПЛ
17 декабря, 16:18Фото
Алексей Гасилин: «Чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов может сыграть за «Банку» в следующем году»
17 декабря, 11:02
Азамат Мусагалиев: «Для ФК «10» игра в Кубке России – приоритетная задача. Хотим пройти как можно дальше»
14 декабря, 12:52