  • Некит об уходе Смирнова: «Жаль, что так мало времени был у нас, но уверен, что все к лучшему, особенно в новой реальности»
Некит об уходе Смирнова: «Жаль, что так мало времени был у нас, но уверен, что все к лучшему, особенно в новой реальности»

Некит: жаль, что Смирнов так мало времени был у нас.

Президент 2Drots Некит рассказал об уходе экс-тренера Дмитрия Смирнова.

«Закроем страницу с комментарием по отставке Смирнова! Желаю Санычу удачи и как можно больше побед в проффутболе. Очень крутой мужик и специалист. Жаль, что так мало времени был у нас, но уверен, что все к лучшему, особенно в новой реальности, в которой оказался медиафутбол», – написал президент 2D.

Напомним, что Смирнов покинул 2Drots в начале декабря.

Под руководством Смирнова «самураи» выступили в двух турнирах: WINLINE Кубке Медиалиги и FONBET Кубке России. В Кубке лиги команда уступила Lit Energy на стадии 1/4 финала дивизиона претендентов. Из Кубка России 2Drots вылетели от «Космоса» (0:1) во втором раунде.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал Некита
