  Витя Кравченко: «Бои – единственный вид спорта из России, который смотрят по всему миру. А медиафутбол решил, что ему нужно не удивлять, а выигрывать. И проиграл»
17

Витя Кравченко: «Бои – единственный вид спорта из России, который смотрят по всему миру. А медиафутбол решил, что ему нужно не удивлять, а выигрывать. И проиграл»

Витя Кравченко: контента не осталось – зарплаты ушли посредственным футболистам.

Блогер Витя Кравченко высказался о развитии медиафутбола и поп-ММА в России.

«Как по-разному развивается медиаспорт в России.

В отсутствие международных соревнований в последние годы в России быстро развивается медиаспорт – это частные соревнования в красивой обертке, которые по картинке и продакшену выгодно отличаются от официальных лиг: баскетбол, футбол, различные бои (поп-ММА).

Именно бои – единственный вид спорта из России, который сейчас смотрят по всему миру. Сам я не фанат и не зритель, но стоит признать – делают очень качественно и зрелищно. Для иностранцев это еще и выглядит невероятно колоритно.

Что не скажешь о медиафутболе.

Медиафутбол был местом для экспериментов и позиционировал себя как что-то свободное. Самая простая аналогия – ТВ и YouTube. Место, где показывают и говорят больше, честнее и свободнее. Я следил за ним как за чем-то свежим, новым и независимым.

Приставка «медиа» – это то, что выгодно отличало его от классического профессионального: актеры, блогеры на поле, разогрев матчей. Много контента вокруг игр. Люди соревновались в яркости, эпатажности, по сути, – в эмоциях. Но в какой-то момент медиафутбол решил, что главное – не удивлять, а побеждать. Подменив саму идею Медиалиги, команды начали пытаться выиграть друг у друга именно в футбол. Такой вектор развития изначально был обречен.

Борцы, бойцы и единоборства в целом в России находятся на мировом уровне. Футбол – нет. Бои интересны в том числе потому, что там действительно высокий уровень – этот спорт в России развит. Медиафутбол же в этом отношении начал идти туда, где шансов на успех не было изначально, так как сам футбол в России – невысокого качества. Медиалига даже при самом успешном раскладе не могла бы стать чем-то крутым по уровню соревнования.

Простые зрители, а в особенности новые, приходят на трансляции за эндорфином, а не за желанием смотреть плохой и осторожный футбол.

Медиафутбол – одно из самых «жирных» мест в спортивном YouTube (по крайней мере, было таковым). Букмекеры вывалили на команды и игроков невероятные бюджеты, часто – даже без привязки к KPI. Сама лига была настолько успешна, что спонсоры хотели быть просто там представлены, тем самым оказав командам «медвежью услугу».

Клубам не приходилось зарабатывать, развиваться и думать. Сначала было легко, но за легкостью пришла атрофия: когда интерес зрителя не нужен, исчезает навык его создавать. Когда денег стало меньше, а просмотры упали, команды уже и не знали, как делать классный контент. А людей, способных его генерировать, почти не осталось – их зарплаты ушли к посредственным футболистам.

В успешных поп-ММА-организациях каждый спортсмен сам заинтересован «разогреть» свой бой и быть на слуху у публики. От этого напрямую зависят его гонорар и карьера. В медиафутболе же достаточно было просто находиться в лиге – платили за это. Целые команды и бренды не ставили себе задачу быть ярче – чего уж говорить об отдельных игроках.

Все, как и в профессиональном футболе, где команды существуют на бюджетные деньги, а их доходы не зависят от степени успеха. Вне рынка.

Люди перестали думать о развитии. Забыли о зрителе и о цели. Не поняли, чем они были на самом деле интересны, и отказались от этого. Медиафутбол решил, что ему нужно не удивлять, а выигрывать. И проиграл.

Проиграл не потому, что был слаб, а потому, что попытался стать тем, кем не должен был быть», – написал блогер.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал Вити Кравченко
Виктор Кравченко
