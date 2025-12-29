  • Спортс
Дмитрий Кузнецов: «Уровень Кисляка поймем только после снятия бана. Сейчас не определить реальный уровень молодых российских игроков»

Дмитрий Кузнецов: мы не можем определить реальный уровень российских игроков.

Бывший защитник ЦСКА и президент «Союза» Дмитрий Кузнецов высказался об уровне молодых игроков РПЛ.

«Нельзя сказать, что РПЛ за 2025 год стала сильнее или слабее. Наши клубы не участвуют в еврокубках, а сборная встречается в товарищеских матчах с заведомо слабыми командами.

Но у нас стали появляться пацаны, которые в будущем могут заявить о себе – это Кисляк, Глебов, Батраков, Лукин, Глушенков, но этого мало.

Мы не можем определить реальный уровень молодых российских игроков. В РПЛ они не сильно отличаются от остальных футболистов. Мы поймем реальный уровень условного Кисляка только после снятия бана», – заявил экс-тренер 2D и «Броуков».

Хавбек ЦСКА Кисляк набрал 8 очков по системе «гол+пас» в этом сезоне Мир РПЛ.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Metaratings
