Эрик 2Drots: «Все команды Mедиалиги должны расстилать ковровую дорожку перед 2D и «Амкалом»

Эрик высказался о главных конкурентах 2Drots и «Амкала» в Медиалиге.

«Все команды Mедиалиги должны расстилать ковровую дорожку перед 2Drots и «Амкалом». Женя с Германом должны сидеть на тронах, а эти клубы должны целовать им руки и говорить «спасибо». Ведь если зайти на каналы, посмотреть контент и цифры, станет очевидно – другие команды никому не нужны.

Единственные, кто могут существовать без 2Drots и «Амкала» – Lit Energy, если начнут делать контент, а Литвин станет все это пиарить. Но «Десятка» неинтересна аудитории в рамках МФЛ и имеет минимум просмотров, даже с учетом чемпионства, классных игроков, медийки Мусагалиева. Хоть усрись, Азамат Тахирович, но ты не сделаешь так, чтобы «Десятка» встала наравне с двумя грандами по интересу и всему остальному, потому что решает противостояние.

Если будет длиться долгое соперничество между 2D, «Амкалом» и ФК «10», то со временем, может быть, Десятка станет более интересной, но пока это невозможно. Сейчас все клубы существуют ради того, чтобы существовали 2Drots и «Амкал», – сказал представитель 2D.