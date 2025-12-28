Новый владелец «Народной Команды»: «Планируем активно сотрудничать со «Спартаком»

Александр Шокуров рассказал о концепции «Народной Команды».

«С точки зрения концепции, мы от «Спартака» далеко уходить не будем. Мы планируем со «Спартаком» активно сотрудничать, дружить, как это было и ранее. Мы хотим играть в современный футбол, каких-то точных ограничений для себя создавать не будем», – сказал владелец «Народной Команд» в разговоре с корреспондентом Спортса’’.

Основатель платформы решений для развития бизнеса Kokoc Group Александр Шокуров приобрел «Народную Команду» из WINLINE Медиалиги.

«НК» выступает в турнирах Медиалиги с 2023 года. За них успели сыграть экс-футболисты «Спартака» (Титов, Аленичев, Филимонов). В Кубке Лиги-2025 клуб выбыл в первом раунде дивизиона претендентов, уступив «Матч ТВ».

Бизнесмен купил медиаклуб фанатов «Спартака». Собирается наладить бизнес и там