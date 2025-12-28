Губерниев о Мостовом в «БроукБойз»: «С ним команда возьмет РПЛ и Лигу чемпионов»

Дмитрий Губерниев высказался о назначении Александра Мостового в «БроукБойз».

«Да, я думаю, что эта команда с блеском выиграет с Мостовым чемпионат Медиалиги, потом заявится во Вторую лигу, триумфально года за три-четыре выйдет в РПЛ, за это время мы вернемся в еврокубки, и после выигранного титула в РПЛ через пять лет, думаю, возьмут и Лигу чемпионов. На меньшее, думаю, ни царь, ни все поклонники этой прекрасной команды не согласны. Потенциал есть, вперед», – сказал журналист.

Напомним, Мостовой согласился возглавить «БроукБойз» на турнире в формате Кингс Лиги. В будущем возможно полноценное назначение.

«БроукБойз» – медиакоманда журналиста Дмитрия Егорова и блогера Райзена, участвующая в WINLINE Медиалиге. За клуб выступают Павел Яковлев, Антон Соснин и Евгений Макеев.