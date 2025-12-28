0

Райзен: «Я личные деньги никогда не дам в клуб. Я не Азамат и не Литвин. Почему я должен делиться?»

Райзен высказался о критике решения не продлевать контракт с Мурой.

«Муру никто не кикал, с ним не продлили контракт. Пожалуйста, не накидывайте на нас, мы никому ничего не обещали. Если бы бюджет сохранился, мы бы оставили его. Егоров придумал ему премию за рождение ребенка.

В его машину влетели, мы закрыли расходы на ремонт бампера. Мы делали по отношению к игроку максимум. Я не должен чувствовать себя виноватым.

Предъявляют мне за то, что я езжу в Европу. Я буду ездить каждый год, если захочу, буду жить там. Я был миллионером до прихода в эту лигу. У меня были деньги. Я езжу на свои заработанные деньги, ни клуб, ни игроки к ним отношения не имеют. Буду ездить в Европу, Америку столько, сколько захочу.

Деньги своей семьи и мои личные не дам игрокам никогда. Я не Азамат и не Литвин. Почему я должен делиться? У меня есть дома, квартиры, машины, яхты? Я просто живу в комфорте. Кикнуть даже нормально не могу никого, мысли постоянно мучить начинают. Подписали Шаха? Да, мы еще игроков подпишем в другую линию.

В #####, не хочу это обсуждать. Меня ###### ваш медиафутбол», – сказал президент «БроукБойз».

Напомним, Мура покинул «БроукБойз» в ноябре этого года. С ним не продлили контракт после сокращения бюджета. Защитник отыграл за клуб два турнира: WINLINE МФЛ-6 и Кубок Лиги. В общей сложности он провел 16 матчей.
 

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ютуб-канал «БроукБойз»
logo«Мура» Святослав Мурадов
logoWinline Медиалига
logo«Райзен» Артем Кузьмин
logoБроукБойз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
