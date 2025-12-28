«Соболев – не уровень «Зенита». Нужен хороший форвард, как Даку и Кордоба». Гасилин о нападающих
Алексей Гасилин: Соболев – не уровень «Зенита».
Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказался о перспективах форварда Александра Соболева в составе клуба из Санкт-Петербурга.
– Можно сказать, что Соболев в «Зените» не раскрылся?
– Конечно, он слабенько играет в «Зените». В таком клубе мало забивать три мяча с такими партнерами. Думаю, Саша и все остальные это прекрасно понимают. Надо что-то с этим делать.
Думаю, это не уровень «Зенита». Как говорится, чтобы купить что-то нужное, надо продать что-то ненужное. Есть и Соболев, и Кассьерра, и Лусиано. Надо пристроить.
Нужен хороший форвард уровня Даку и Кордобы. Нападающий – важнейшая фигура в команде, – отметил руководитель медиафутбольной «Банки».
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости