16

«Соболев – не уровень «Зенита». Нужен хороший форвард, как Даку и Кордоба». Гасилин о нападающих

Алексей Гасилин: Соболев – не уровень «Зенита».

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказался о перспективах форварда Александра Соболева в составе клуба из Санкт-Петербурга.

– Можно сказать, что Соболев в «Зените» не раскрылся?

– Конечно, он слабенько играет в «Зените». В таком клубе мало забивать три мяча с такими партнерами. Думаю, Саша и все остальные это прекрасно понимают. Надо что-то с этим делать.

Думаю, это не уровень «Зенита». Как говорится, чтобы купить что-то нужное, надо продать что-то ненужное. Есть и Соболев, и Кассьерра, и Лусиано. Надо пристроить.

Нужен хороший форвард уровня Даку и Кордобы. Нападающий – важнейшая фигура в команде, – отметил руководитель медиафутбольной «Банки».

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Metaratings
logoАлександр Соболев
logoАлексей Гасилин
logoЗенит
logoДжон Кордоба
logoМатео Кассьерра
logoЛусиано Гонду
logoПэтсон Дака
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Медиалига
logoАльфа-Банка
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Как «Зениту» снова доминировать? Задачи на зиму
19 декабря, 06:35
Соболев не покинет «Зенит» зимой. Уход Лусиано или Кассьерры возможен (Metaratings)
25 ноября, 10:59
Главные новости
Дмитрий Кузнецов: «Из-за СВО не смогли провести медийный ЧМ в Китае. Если в 2026-м нам разрешат играть в Европе, то и медиафутбол получит предназначение»
сегодня, 10:31Видео
«Амкал» закрыл киберспортивное направление
сегодня, 10:14
Вадим Гаранин: «В Медиалиге футбола гораздо больше, чем во многих командах ФНЛ. Литвин дает много медиа»
сегодня, 08:52
Шама: «Говорят, у меня не хватит авторитета руководить 2Drots. В АПЛ работает тренер, которому 32 года, и у него нет проблем»
вчера, 18:58
Жека: «Рябу обокрали. Для меня он – игрок года»
вчера, 15:47
Воробьев и еще пять футболистов покинули ФК «10»
вчера, 14:10
Мостовой о российской Кингс Лиге: «Мы в СССР зимой уезжали в Европу. Там часто бывали турниры 4 на 4 – мини-футбол. Мы тащились от этого»
вчера, 13:13
Президент 2Drots Жека: «У меня отпали все иллюзии насчет проффутбола». 2D просили уйалд-кард в РПЛ после победы над ЦСКА в 2023-м
вчера, 11:32
Экс-хавбек «Динамо» Катрич: «Получил ноль рублей за четыре месяца в «Луче». Сказали, если клуб возродится, то у меня там есть единичка»
вчера, 09:42
«Дивеев в обмен на Гонду – это как Дончича обменяли в «Лейкерс» на пару таких же Гонду. И где сейчас «Даллас»? В жопе». Егоров о сделке
26 декабря, 18:22
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-хавбек «Динамо» Катрич о Второй лиге: «Сейчас не рубятся за деньги. Раньше говорили: «Там ребятам надо кормить семью, дети голодные дома». Думал: «В #####, не буду вообще обыгрывать»
вчера, 17:20
Экс-форвард 2Drots Корш проходит просмотр в команде из второй лиги Узбекистана
26 декабря, 20:14
«Реалу» нельзя полагаться на Куртуа и Мбаппе в каждом матче. Остальные игроки должны больше выкладываться за эту футболку». Блогер DjMaRiiO о «Мадриде»
23 декабря, 20:01
Писарский о переходе в СКА Басты: «Были хорошие предложения из-за границы, но не хотелось куда-то тащиться, поэтому решили остаться в Москве»
22 декабря, 13:45
Агуэро сыграет на Кингс ЧМ Пике. Он будет капитаном сборной Аргентины
20 декабря, 17:17
«Броуки» пригласили Кержакова: «Со Смоловым Аршавина догнали. Теперь, может, Карпин вызовет Александра?»
20 декабря, 13:30
Владелец «СиндЕката» Семенов: «Мы уже более узнаваемые, чем «Урал»
18 декабря, 13:58
«В чемпионате уровень второй Бундеслиги, некоторые толстые. Так им еще и паузу дают, лол». Президент «БроукБойз» об отпуске в РПЛ
17 декабря, 16:18Фото
Алексей Гасилин: «Чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов может сыграть за «Банку» в следующем году»
17 декабря, 11:02
Азамат Мусагалиев: «Для ФК «10» игра в Кубке России – приоритетная задача. Хотим пройти как можно дальше»
14 декабря, 12:52