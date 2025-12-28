Дмитрий Кузнецов: «Из-за СВО не смогли провести медийный ЧМ в Китае. Если в 2026-м нам разрешат играть в Европе, то и медиафутбол получит предназначение»

Дмитрий Кузнецов: Из-за СВО не смогли провести медийный ЧМ в Китае.

Главный тренер сборной WINLINE Медиалиги Дмитрий Кузнецов рассказал о планах команды на 2026 год.

«Мне доверили сборную Медиалиги, 5 декабря мы провели первый матч (против сборной ФНЛ – Спортс’’) в Абхазии.

Гостеприимство было сумасшедшее: привезли вино, чачу, айву, мандарины, киви. Я домой уехал с чемоданом.

Были планы провести медийный чемпионат мира, было выбрано место в Китае, но из-за СВО не получилось договориться.

Думаю, если в этом году нам разрешат играть в Европе, то и медиафутбол получит свое предназначение», – отметил Кузнецов .

Напомним, сборная Медиалиги в этом месяце уступила сборной ФНЛ в реванше (1:4). Сборная МФЛ проиграла три из трех официальных встреч.

ФНЛ вынесла Медиалигу по ее правилам: с буллитами перед матчем и чистым временем