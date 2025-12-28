0

Вадим Гаранин: «В Медиалиге футбола гораздо больше, чем во многих командах ФНЛ. Литвин дает много медиа»

Вадим Гаранин: В Медиалиге футбола гораздо больше, чем во многих командах ФНЛ.

Главный тренер Lit Energy Вадим Гаранин пока не планирует возвращаться в профессиональный футбол.

«Я остаюсь на тренерском поприще – продолжаю работу в Lit Energy. Здесь намного больше футбольного, чем многие думают. Когда разговариваю с людьми, которые говорят, что не знают ничего о медиафутболе, я отвечаю: «Чтобы его обсуждать, вы сначала посмотрите». Здесь футбола гораздо больше, чем во многих командах ФНЛ и Второй лиги.

Я понимаю ваш вопрос. Вспоминаю и «Сочи», и «Енисей». Есть желание быть на том уровне, но сейчас я остался в клубе Lit Energy. Честно скажу, те предложения, которые были, не идут ни в какое сравнение с тем футболом и развитием, которое есть в Lit Energy.

Если и возвращаться, то в те проекты, где, как я считаю, соответствую уровню притязаний. Это несмотря на некоторые оценки по «Черноморцу», которые ничего не стоят, потому что люди не знают всей правды внутри.

Убежать лишь бы куда… Я точно так не сделаю, потому что работаю с хорошими людьми, которые за развитие и клуба, и футбольной составляющей. У нас на 99% футбол, 1% – медийная тема.

Сам Михаил Литвин дает много медиа от себя – это настолько круто! Это то, чего нет ни у одного другого блогера в нашей стране. Я говорю именно о мужском интересе. Своими роликами и желанием быть крутым он показывает это. От таких людей не хочется уходить», – сказал Гаранин.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: «Чемпионат»
