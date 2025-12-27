Шама: «Говорят, у меня не хватит авторитета руководить 2Drots. В АПЛ работает тренер, которому 32 года, и у него нет проблем»

Шама высказался о возможности возглавить 2Drots.

Шамиль Курбанов высказался о возможности возглавить 2Drots.

«Некоторые люди в нашем комьюнити говорят, что у меня не хватит авторитета, я не смогу руководить 2Drots.

В АПЛ работает тренер, которому 32 года. И у него нет никаких проблем. Команда неплохо играет. Клуб на таком уровне и с таким молодым тренером.

Условия создаются тренером. Зависит от того, как он себя поставит, какие вещи обговорит.

Как только появится новость, что я возглавлю 2Drots, мной сразу же будут выдвинуты условия. Рабочий запрос, где я сразу обозначу те или иные ситуации, чтобы они были услышаны, чтобы не было спорных моментов.

У меня не возникало проблем ни в одной из команд, где я работал. У меня не возникало проблем с субординацией, выполнением установок ни в «Титане », ни в Basement , ни в Reality . Единственная аномалия – Fight Nights . Но это показатель того, какие там попались футболисты. Не все. Группа футболистов, которые вели себя как масоны», – сказал и.о. главного тренера 2Drots.