1

Жека: «Рябу обокрали. Для меня он – игрок года»

Президент 2Drots Жека считает, что Ряба должен был стать лучшим игроком 2025 года.

«Я вообще в шоке с премии. Для меня игрок года – Рябокобыленко.

Чувак установил историческое достижение в Медиалиге. Забил рекордное количество голов, играя центрального полузащитника. Забивал во всех стадиях: группе, полуфинале, финале.

Реально крутой тип. Мне кажется, вот его обокрали», – сказал президент 2Drots.

Напомним, игроком года на Media Football Awards-2025 стал хавбек ФК «10» Данил Кленкин.

Историческое доминирование клуба Мусагалиева: 8 перстней Media Football Awards!

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: шоу Smol Talk на ВидеоСпортс’‘
logoWinline Медиалига
logoДанил Кленкин
Winline Media Football Awards
logo«Ряба» Артур Рябокобыленко
logoФК 10
logo2Drots
logoАмкал
logo«Жека 2Drots» Евгений Бабенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жека: «Ряба и Клен не могут быть лицом Медиалиги»
25 декабря, 12:29
Главные новости
«Амкал» закрыл киберспортивное направление
57 минут назад
Вадим Гаранин: «В Медиалиге футбола гораздо больше, чем во многих командах ФНЛ. Литвин дает много медиа»
сегодня, 08:52
Шама: «Говорят, у меня не хватит авторитета руководить 2Drots. В АПЛ работает тренер, которому 32 года, и у него нет проблем»
вчера, 18:58
Воробьев и еще пять футболистов покинули ФК «10»
вчера, 14:10
Мостовой о российской Кингс Лиге: «Мы в СССР зимой уезжали в Европу. Там часто бывали турниры 4 на 4 – мини-футбол. Мы тащились от этого»
вчера, 13:13
Президент 2Drots Жека: «У меня отпали все иллюзии насчет проффутбола». 2D просили уйалд-кард в РПЛ после победы над ЦСКА в 2023-м
вчера, 11:32
Экс-хавбек «Динамо» Катрич: «Получил ноль рублей за четыре месяца в «Луче». Сказали, если клуб возродится, то у меня там есть единичка»
вчера, 09:42
«Дивеев в обмен на Гонду – это как Дончича обменяли в «Лейкерс» на пару таких же Гонду. И где сейчас «Даллас»? В жопе». Егоров о сделке
26 декабря, 18:22
Вагабонд, Слон и Манна заработали 30 тысяч рублей на диссе на «Амкал»
26 декабря, 18:02
Шама ответил Мусагалиеву по поводу скандалов в медиафутболе: «Шоу, где участвует Азамат, ничем не отличаются»
26 декабря, 16:45
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Кузнецов: «Из-за СВО не смогли провести медийный ЧМ в Китае. Если в 2026-м нам разрешат играть в Европе, то и медиафутбол получит предназначение»
40 минут назадВидео
Экс-хавбек «Динамо» Катрич о Второй лиге: «Сейчас не рубятся за деньги. Раньше говорили: «Там ребятам надо кормить семью, дети голодные дома». Думал: «В #####, не буду вообще обыгрывать»
вчера, 17:20
Экс-форвард 2Drots Корш проходит просмотр в команде из второй лиги Узбекистана
26 декабря, 20:14
«Реалу» нельзя полагаться на Куртуа и Мбаппе в каждом матче. Остальные игроки должны больше выкладываться за эту футболку». Блогер DjMaRiiO о «Мадриде»
23 декабря, 20:01
Писарский о переходе в СКА Басты: «Были хорошие предложения из-за границы, но не хотелось куда-то тащиться, поэтому решили остаться в Москве»
22 декабря, 13:45
Агуэро сыграет на Кингс ЧМ Пике. Он будет капитаном сборной Аргентины
20 декабря, 17:17
«Броуки» пригласили Кержакова: «Со Смоловым Аршавина догнали. Теперь, может, Карпин вызовет Александра?»
20 декабря, 13:30
Владелец «СиндЕката» Семенов: «Мы уже более узнаваемые, чем «Урал»
18 декабря, 13:58
«В чемпионате уровень второй Бундеслиги, некоторые толстые. Так им еще и паузу дают, лол». Президент «БроукБойз» об отпуске в РПЛ
17 декабря, 16:18Фото
Алексей Гасилин: «Чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов может сыграть за «Банку» в следующем году»
17 декабря, 11:02