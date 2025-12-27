Жека: «Рябу обокрали. Для меня он – игрок года»

Президент 2Drots Жека считает, что Ряба должен был стать лучшим игроком 2025 года.

«Я вообще в шоке с премии. Для меня игрок года – Рябокобыленко.

Чувак установил историческое достижение в Медиалиге . Забил рекордное количество голов, играя центрального полузащитника. Забивал во всех стадиях: группе, полуфинале, финале.

Реально крутой тип. Мне кажется, вот его обокрали», – сказал президент 2Drots.

Напомним, игроком года на Media Football Awards-2025 стал хавбек ФК «10» Данил Кленкин .

