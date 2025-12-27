Экс-хавбек «Динамо» Катрич о Второй лиге: «Сейчас не рубятся за деньги. Раньше говорили: «Там ребятам надо кормить семью, дети голодные дома». Думал: «В #####, не буду вообще обыгрывать»

Анатолий Катрич: сейчас во Второй лиге не рубятся за деньги.

Защитник ФК «10» Денис Гудаев и хавбек «Банки» Анатолий Катрич сравнили уровень Второй лиги раньше и сейчас.

Гудай : «Играешь в Кубке России и видишь, что уровень Второй лиги раньше и сейчас – небо и земля. Раньше все опытные играли. А сейчас все, кому 35 лет, наверное, уже на пенсии».

Анатолий Катрич : «Сейчас нет ощущения, что люди рубятся за деньги. В ФНЛ помоложе играют ребята. Нет такого, что вот семью надо кормить.

Мне раньше говорили: «Там ребятам надо кормить семью. У них дети голодные дома». Я думал: «В #####, я не буду вообще обыгрывать. Пока Семенов на фланге не появится, буду назад отдавать».