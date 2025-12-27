Воробьев и еще пять футболистов покинули ФК «10»

24-летний полузащитник Иван Воробьев покинул «Десятку ».

Хавбек присоединился к ФК «10» перед Кубком Лиги-2024. На счету Воробьева 2 гола и 8 ассистов за 28 матчей в команде.

В составе ФК «10» полузащитник стал бронзовым призером WINLINE МФЛ-6, выиграл Кубок Лиги-2025 и Суперкубок.

Ранее спортивный директор БАТЭ Денис Сарсания сообщил , что Воробьев может пройти просмотр в белорусском клубе.

Также команду покинули Руслан Рзаев, Аба, Геворк Саркисян, Сэк и Даниил Кириченко .