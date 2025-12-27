Воробьев и еще пять футболистов покинули ФК «10»
24-летний полузащитник Иван Воробьев покинул «Десятку».
Хавбек присоединился к ФК «10» перед Кубком Лиги-2024. На счету Воробьева 2 гола и 8 ассистов за 28 матчей в команде.
В составе ФК «10» полузащитник стал бронзовым призером WINLINE МФЛ-6, выиграл Кубок Лиги-2025 и Суперкубок.
Ранее спортивный директор БАТЭ Денис Сарсания сообщил, что Воробьев может пройти просмотр в белорусском клубе.
Также команду покинули Руслан Рзаев, Аба, Геворк Саркисян, Сэк и Даниил Кириченко.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал ФК «10»
