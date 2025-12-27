Мостовой о российской Кингс Лиге: «Мы в СССР зимой уезжали в Европу. Там часто бывали турниры 4 на 4 – мини-футбол. Мы тащились от этого»

Александр Мостовой: мы тащились от формата 4 на 4, когда уезжали в Европу зимой.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о российском аналоге Кингс Лиги – турнире Напике.

Напомним, Мостовой согласился возглавить «БроукБойз » на турнире в формате Кингс Лиги Жерара Пике.

– Наша задача показать вам этот турнир [Напике], пусть он и не будет всю глубину формата медиафутбола раскрывать...

– Больше могу сказать. Вот этот формат: мы же раньше в СССР, когда я в «Спартаке » играл совсем молодым, уезжали в Европу в это зимнее время. Раньше не было ни манежей, ничего. Мы месяц играли в Германии, в Швейцарии или еще где. Как раз там часто бывали эти турниры 4 на 4 – мини-футбол. Мы тащились от этого. Мы везде играли: зарабатывали деньги и выиграли условно 19 из 20 таких турниров за пять лет. Это же наша спартаковская история – стеночки, пасы. Там, единственное, с бортами были поля.

Потом из-за искусственного поля начались проблемы – травмы. У кого-то мышцы, у кого-то еще что-то. Так и закончилось. Но мы очень ждали этих выездов. Поехать в Париж, чтобы сыграть такой турнир! Красиво! Там еще всегда много народу было в этих «дворцах» в Швейцарии, в Германии. Тысяч 15 собиралось. Условно смотрели на «Дортмунд», «Баварию» и нас. Суперформат, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Предполагается, что Напике запустится в начале 2026 года. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Основными создателями турнира являются президент «Броуков» Дмитрий Егоров и глава МФЛ Николай Осипов.

