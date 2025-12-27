  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Мостовой о российской Кингс Лиге: «Мы в СССР зимой уезжали в Европу. Там часто бывали турниры 4 на 4 – мини-футбол. Мы тащились от этого»
6

Мостовой о российской Кингс Лиге: «Мы в СССР зимой уезжали в Европу. Там часто бывали турниры 4 на 4 – мини-футбол. Мы тащились от этого»

Александр Мостовой: мы тащились от формата 4 на 4, когда уезжали в Европу зимой.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о российском аналоге Кингс Лиги – турнире Напике.

Напомним, Мостовой согласился возглавить «БроукБойз» на турнире в формате Кингс Лиги Жерара Пике.

– Наша задача показать вам этот турнир [Напике], пусть он и не будет всю глубину формата медиафутбола раскрывать...

– Больше могу сказать. Вот этот формат: мы же раньше в СССР, когда я в «Спартаке» играл совсем молодым, уезжали в Европу в это зимнее время. Раньше не было ни манежей, ничего. Мы месяц играли в Германии, в Швейцарии или еще где. Как раз там часто бывали эти турниры 4 на 4 – мини-футбол. Мы тащились от этого. Мы везде играли: зарабатывали деньги и выиграли условно 19 из 20 таких турниров за пять лет. Это же наша спартаковская история – стеночки, пасы. Там, единственное, с бортами были поля.

Потом из-за искусственного поля начались проблемы – травмы. У кого-то мышцы, у кого-то еще что-то. Так и закончилось. Но мы очень ждали этих выездов. Поехать в Париж, чтобы сыграть такой турнир! Красиво! Там еще всегда много народу было в этих «дворцах» в Швейцарии, в Германии. Тысяч 15 собиралось. Условно смотрели на «Дортмунд», «Баварию» и нас. Суперформат, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Предполагается, что Напике запустится в начале 2026 года. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Основными создателями турнира являются президент «Броуков» Дмитрий Егоров и глава МФЛ Николай Осипов. 

В России будет такая же медиалига, как у Пике! Лого ей нарисовала студия Лебедева

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Броуков»
logoАлександр Мостовой
logoБроукБойз
logoКингс Лига
logoСпартак
logoЖерар Пике
logoWinline Медиалига
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рабинер о Мостовом в «Броуках»: «Может, пройдет через это – начнет хвалить Слуцкого и Мусаева?»
25 декабря, 16:52
Мостовой согласился возглавить «БроукБойз» на турнире в формате Кингс Лиги. В будущем возможно полноценное назначение
24 декабря, 16:04
Егоров и Осипов – основные создатели лиги Напике. Это российский аналог Кингс Лиги Пике
19 декабря, 12:24
Главные новости
Жека: «Рябу обокрали. Для меня он – игрок года»
2 минуты назад
Воробьев и еще пять футболистов покинули ФК «10»
сегодня, 14:10
Президент 2Drots Жека: «У меня отпали все иллюзии насчет проффутбола». 2D просили уйалд-кард в РПЛ после победы над ЦСКА в 2023-м
сегодня, 11:32
Экс-хавбек «Динамо» Катрич: «Получил ноль рублей за четыре месяца в «Луче». Сказали, если клуб возродится, то у меня там есть единичка»
сегодня, 09:42
«Дивеев в обмен на Гонду – это как Дончича обменяли в «Лейкерс» на пару таких же Гонду. И где сейчас «Даллас»? В жопе». Егоров о сделке
вчера, 18:22
Вагабонд, Слон и Манна заработали 30 тысяч рублей на диссе на «Амкал»
вчера, 18:02
Шама ответил Мусагалиеву по поводу скандалов в медиафутболе: «Шоу, где участвует Азамат, ничем не отличаются»
вчера, 16:45
Мура об уходе из «БроукБойз»: «Можно было сказать так, как оно есть, а не вилять»
вчера, 15:37
Рэпер Lizer сыграет за «Союз» Кузнецова в российской Кингс Лиге – Напике
вчера, 13:31
Финал Кубка Лиги между ФК «10» и «СиндЕкатом» – самый просматриваемый матч медиафутбола в 2025-м. Игра собрала 5,4 млн просмотров в VK Видео
вчера, 12:21
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-форвард 2Drots Корш проходит просмотр в команде из второй лиги Узбекистана
вчера, 20:14
«Реалу» нельзя полагаться на Куртуа и Мбаппе в каждом матче. Остальные игроки должны больше выкладываться за эту футболку». Блогер DjMaRiiO о «Мадриде»
23 декабря, 20:01
Писарский о переходе в СКА Басты: «Были хорошие предложения из-за границы, но не хотелось куда-то тащиться, поэтому решили остаться в Москве»
22 декабря, 13:45
Агуэро сыграет на Кингс ЧМ Пике. Он будет капитаном сборной Аргентины
20 декабря, 17:17
«Броуки» пригласили Кержакова: «Со Смоловым Аршавина догнали. Теперь, может, Карпин вызовет Александра?»
20 декабря, 13:30
Владелец «СиндЕката» Семенов: «Мы уже более узнаваемые, чем «Урал»
18 декабря, 13:58
«В чемпионате уровень второй Бундеслиги, некоторые толстые. Так им еще и паузу дают, лол». Президент «БроукБойз» об отпуске в РПЛ
17 декабря, 16:18Фото
Алексей Гасилин: «Чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов может сыграть за «Банку» в следующем году»
17 декабря, 11:02
Азамат Мусагалиев: «Для ФК «10» игра в Кубке России – приоритетная задача. Хотим пройти как можно дальше»
14 декабря, 12:52
«Балтика», «Норникель», «Одноклассники» и букмекер. Кузнецов назвал потенциальных спонсоров своей медиафутбольной команды «Союз»
12 декабря, 14:02