Президент 2Drots Жека: «У меня отпали все иллюзии насчет проффутбола». 2D просили уйалд-кард в РПЛ после победы над ЦСКА в 2023-м

Президент 2Drots Жека: у меня отпали все иллюзии насчет проффутбола.

Президент 2Drots Жека рассказал, что клуб больше не планирует идти в профессиональный футбол.

Напомним, 2Drots обыграли ЦСКА (2:1) в товарищеском матче в марте 2023 года. После победы второй президент 2D Некит попросил для медиакоманды уайлд-кард в РПЛ .

«У меня отпали все иллюзии насчет проффутбола. Когда мы на «Вписке» записывали интервью, года два назад, мы с Никитой много обсуждали это. Тогда мы только попробовали большие стадионы, Медиалига только началась. Глаза были от счастья широкие.

К сожалению, это постепенно превращается в рутину. Я понимаю, что в проффутболе, когда ты начнешь ездить по всем городам на автобусе, то это реально сложно. Уже не будет той романтики, которая была в первых сезонах.

Это огромные затраты. Учитывая, что у нас каждый год разный бюджет и нам никто не гарантирует, что в следующем году мы получим какие-то деньги, то брать на себя ответственность и делать команду в нынешних реалиях – это не разумно», – сказал президент 2Drots.